Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Sciacca di Venerdì 13 Settembre indicano un cambiamento significativo rispetto ai giorni precedenti. La giornata inizierà con condizioni di pioggia leggera durante le prime ore della notte, evolvendo verso un miglioramento che porterà a cieli sereni nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 25°C. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno freschi, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno variabili. Si registreranno piogge moderate tra le 02:00 e le 04:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 74%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,8°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’80%. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 26 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e cieli sereni. Le temperature saliranno, raggiungendo i 24°C entro le 09:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra i 30 e i 34 km/h, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che toccheranno il picco di 25°C alle 13:00. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con intensità che varierà tra i 33 e i 34 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 48%. Non si registreranno precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

La sera di Venerdì 13 Settembre si preannuncia tranquilla, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 22:00. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una certa freschezza, con velocità che si attesteranno tra i 25 e i 35 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca indicano un miglioramento significativo rispetto alle condizioni della notte. Dopo un inizio di giornata caratterizzato da piogge, si assisterà a un progressivo schiarimento che porterà a una giornata soleggiata e ventilata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature stabili e cieli sereni, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.7° perc. +23° prob. 7 % 16.4 O max 23.8 Ponente 76 % 1013 hPa 3 pioggia moderata +22.9° perc. +23.3° 1.28 mm 26.4 O max 38.4 Ponente 79 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° prob. 72 % 28.2 ONO max 39.7 Maestrale 75 % 1013 hPa 9 poche nuvole +24° perc. +24° prob. 13 % 31.7 ONO max 42 Maestrale 57 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25.1° perc. +25° prob. 9 % 34.7 ONO max 44.8 Maestrale 50 % 1014 hPa 15 cielo sereno +23.8° perc. +23.6° Assenti 33.4 ONO max 38.7 Maestrale 52 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.9° perc. +21.7° Assenti 26.4 NO max 35.9 Maestrale 60 % 1015 hPa 21 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 32 NO max 45 Maestrale 55 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:14

