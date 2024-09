Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scicli di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,9°C e i 25,9°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 19,1 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che toccherà il 93%. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che non supereranno il 27%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,5 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25,9°C entro mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 55%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità moderata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 24,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 1%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,56 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno, portando a un incremento delle precipitazioni fino a 1,34 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 81%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che le temperature rimarranno miti, ma con un aumento dell’umidità e una maggiore probabilità di precipitazioni. Gli abitanti e i visitatori dovranno quindi prepararsi a condizioni variabili, con la raccomandazione di portare con sé un ombrello, specialmente nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 3.5 NNO max 4 Maestrale 77 % 1014 hPa 4 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 1 % 2.6 NNO max 3.7 Maestrale 78 % 1014 hPa 7 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° Assenti 4.4 OSO max 7.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.3° perc. +25.4° Assenti 10.8 SO max 9.8 Libeccio 57 % 1014 hPa 13 cielo coperto +25.8° perc. +25.8° Assenti 13.6 SO max 12.3 Libeccio 56 % 1013 hPa 16 cielo coperto +24.2° perc. +24.4° prob. 1 % 10.2 SO max 12 Libeccio 65 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +23.2° perc. +23.6° 0.56 mm 9.4 SSO max 17.3 Libeccio 77 % 1014 hPa 22 cielo coperto +23° perc. +23.4° prob. 87 % 6.2 ONO max 9.5 Maestrale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:58

