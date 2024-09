Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che rimarrà pressoché assente. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

Durante il pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26-27°C. La brezza vivace garantirà un certo comfort, nonostante l’umidità che si attesterà intorno al 60-68%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, oscillando tra 1013 hPa e 1014 hPa. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 24°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, e la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetta alcun disagio significativo.

In conclusione, le previsioni meteo per Scicli nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di queste condizioni favorevoli. Sabato e domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno sopra i 20°C anche durante le ore notturne. Gli amanti del bel tempo e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate di sole e temperature miti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.8° Assenti 7.4 ONO max 9.4 Maestrale 86 % 1016 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +22.3° Assenti 7.4 ONO max 9.3 Maestrale 88 % 1015 hPa 7 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° Assenti 10.5 ONO max 18.9 Maestrale 73 % 1015 hPa 10 cielo sereno +27° perc. +28.1° Assenti 16.5 O max 20.4 Ponente 59 % 1015 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +28.6° Assenti 18 O max 21.9 Ponente 58 % 1014 hPa 16 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 15 O max 19.9 Ponente 68 % 1013 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +24.5° Assenti 9.2 ONO max 11.4 Maestrale 75 % 1014 hPa 22 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° Assenti 7 NO max 7.3 Maestrale 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:46

