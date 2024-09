Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido. Con l’avanzare della giornata, le temperature aumenteranno, raggiungendo un picco di circa 27,7°C nel pomeriggio. Anche il vento si farà sentire, con velocità che varieranno tra i 19 km/h e i 36 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà pari a 0%, e l’umidità si manterrà intorno al 72%. La brezza tesa da Nord Ovest continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 37,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 24,6°C, con una leggera diminuzione dell’umidità al 52%. Il vento, sempre da Nord Ovest, si intensificherà, raggiungendo velocità di 27,6 km/h. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, favorendo una giornata calda e soleggiata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabiliranno attorno ai 27,7°C alle 12:00 e 13:00. La brezza fresca da Nord Ovest si farà sentire, con velocità che potranno arrivare fino a 36,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 40%, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 20°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a caratterizzare la serata, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un andamento simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 28°C. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 16.8 NO max 34.8 Maestrale 72 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 13.7 NO max 34.5 Maestrale 74 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 23.4 NO max 37.2 Maestrale 62 % 1011 hPa 10 cielo sereno +26.7° perc. +26.9° Assenti 30.9 NO max 38 Maestrale 44 % 1011 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +27.4° Assenti 34.2 NO max 39.8 Maestrale 40 % 1011 hPa 16 cielo sereno +25.3° perc. +25.1° Assenti 34.8 NO max 43.3 Maestrale 47 % 1011 hPa 19 cielo sereno +20.9° perc. +20.9° Assenti 22.2 NO max 38.9 Maestrale 69 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.9° perc. +19.9° Assenti 17.5 NO max 33.9 Maestrale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

