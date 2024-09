Previsioni Meteo Sestu: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Sestu si prevede una giornata caratterizzata da previsioni meteo prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +18,6°C della notte e i +26,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 16,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 90% durante le ore notturne, per poi scendere progressivamente durante il giorno.

Durante la notte, Sestu godrà di un cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 10 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%, creando una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di +20,1°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà un picco di +24,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 7% delle prime ore del giorno al 57% entro le 10:00. Il vento rimarrà leggero, con velocità comprese tra i 6,3 km/h e i 10,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che si faranno più presenti. La temperatura massima si attesterà intorno ai +26,6°C alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15,9 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, scenderà al 44%.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità continuerà ad aumentare, raggiungendo il 84% entro le 23:00. Le temperature si abbasseranno gradualmente, con valori che scenderanno fino a +20,4°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 8,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestu indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che lascerà spazio a un pomeriggio e una sera più nuvolosi. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Le temperature rimarranno gradevoli, rendendo le giornate ancora piacevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.3° perc. +18.5° Assenti 9.2 NO max 13 Maestrale 90 % 1015 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.9° Assenti 7.9 NNO max 10.2 Maestrale 90 % 1014 hPa 7 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 7.1 NNO max 8.4 Maestrale 74 % 1015 hPa 10 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 4.6 SO max 9.5 Libeccio 47 % 1015 hPa 13 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 11.5 S max 15.6 Ostro 44 % 1014 hPa 16 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 12.1 SO max 15.9 Libeccio 53 % 1014 hPa 19 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 7.6 OSO max 9.9 Libeccio 72 % 1015 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° Assenti 4.2 SO max 5.1 Libeccio 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:12

