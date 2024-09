Previsioni Meteo Seveso: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Seveso di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione percepita a causa della brezza leggera proveniente da nord.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 29% e il 34%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 5,1 km/h e 7,3 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno attorno ai 23°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non supererà il 34%. Questo scenario meteo si rivelerà perfetto per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, sia per una passeggiata che per un picnic.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso indicano una giornata di Domenica 15 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su livelli simili. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.2° perc. +10.9° Assenti 9.3 N max 18.1 Tramontana 55 % 1016 hPa 3 nubi sparse +11.3° perc. +10.1° Assenti 6.9 NNO max 11.4 Maestrale 59 % 1015 hPa 6 poche nuvole +11.5° perc. +10.3° Assenti 6.8 NNO max 13.9 Maestrale 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +18.2° perc. +17.1° Assenti 5.1 ONO max 9.5 Maestrale 39 % 1013 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +21.8° Assenti 6.2 SO max 7.3 Libeccio 29 % 1012 hPa 15 cielo sereno +22.8° perc. +22.1° Assenti 7.3 SO max 6.8 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 6.2 NNO max 11.9 Maestrale 56 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.1° perc. +12.9° Assenti 10.6 NNE max 20.2 Grecale 51 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:29

