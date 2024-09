Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai +16,9°C. La mattina, si prevede un leggero schiarimento con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a +20,3°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, raggiungendo una massima di +23,9°C. In serata, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature in calo e possibilità di piogge leggere. Sabato, il cielo rimarrà coperto e le temperature oscilleranno tra +16,7°C e 22,9°C. Domenica, si prevede un clima più mite con temperature massime di 23,1°C e cielo parzialmente nuvoloso.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,9°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a +16,4°C. La velocità del vento sarà di circa 4,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia pari al 2%. L’umidità sarà alta, attorno al 68%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. La temperatura salirà fino a +20,3°C alle 09:00, con una temperatura percepita di +19,8°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest a una velocità di 4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 6,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. La temperatura massima si attesterà intorno ai +23,9°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita sarà di +23,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h da Sud-Sud Ovest. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 40%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a +18,1°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +17,8°C. Il vento si farà più presente, con una velocità di 5,8 km/h da Nord Est. Si prevedono piogge leggere con un’intensità di 0,14 mm. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 71%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di +16,4°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, ma la probabilità di pioggia sarà del 12%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 78%. La temperatura salirà fino a +20,4°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 20°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est a una velocità di 2,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22,9°C alle 14:00, mentre la temperatura percepita sarà di 22,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,1 km/h da Sud-Sud Est. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 46%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura scenderà a +17,8°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +17,5°C. Il vento si farà più presente, con una velocità di 5,5 km/h da Nord-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 82%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di +16,2°C. La velocità del vento sarà di circa 5,2 km/h proveniente da Nord, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà attorno al 73%, con una pressione atmosferica di 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura salirà fino a +20,2°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 19,8°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud a una velocità di 3,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 23,1°C alle 14:00, mentre la temperatura percepita sarà di 22,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,7 km/h da Sud-Sud Est. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 46%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura scenderà a +18,3°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +18°C. Il vento si farà più presente, con una velocità di 3,7 km/h da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, con un Venerdì caratterizzato da temperature piacevoli e qualche pioggia leggera in serata. Il Sabato sarà prevalentemente nuvoloso, mentre la Domenica offrirà un clima più mite e parzialmente nuvoloso. Sarà un buon momento per attività all’aperto, ma si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti.

