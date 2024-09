Previsioni Meteo Teramo: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, specialmente nelle ore centrali, mentre il vento si presenterà come una leggera brezza. La situazione climatica si preannuncia favorevole per attività all’aperto, con un’attenzione particolare alle temperature che, nel pomeriggio, raggiungeranno il picco massimo.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un comfort notturno. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21,9°C alle 07:00, continuando a salire fino a 27°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che raggiungeranno il 44% di copertura. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il rischio di pioggia molto basso. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 6 e i 13 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un cielo che tornerà a essere sereno. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. La brezza leggera continuerà a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo troveranno soddisfazione nelle giornate a venire, con un clima che promette di rimanere stabile e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 7.7 SO max 7.5 Libeccio 59 % 1011 hPa 3 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 8.3 SO max 7.7 Libeccio 60 % 1010 hPa 6 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° Assenti 6.3 OSO max 6 Libeccio 57 % 1010 hPa 9 cielo sereno +24.8° perc. +24.4° Assenti 8.4 SE max 9.1 Scirocco 40 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27° perc. +26.7° Assenti 13.3 E max 13.9 Levante 37 % 1009 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° prob. 2 % 9.1 E max 10.3 Levante 51 % 1009 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 4 % 6.3 S max 6.6 Ostro 68 % 1009 hPa 21 cielo sereno +18.7° perc. +18.5° prob. 2 % 9.3 SO max 8.6 Libeccio 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:17

