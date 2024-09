Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termini Imerese di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. La notte inizierà con pioggia leggera, che si attenuerà nel corso delle prime ore del mattino, lasciando spazio a cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, il clima si presenterà stabile, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un cielo prevalentemente sereno, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Termini Imerese registrerà pioggia leggera con una temperatura di +20,6°C e un’umidità del 79%. La velocità del vento sarà di 11 km/h da Nord Ovest. Con il passare delle ore, a partire dall’1:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà leggermente a +20,5°C e un’umidità che si attesterà al 73%. Questa tendenza continuerà fino alle 05:00, quando la temperatura raggiungerà i +19,6°C.

La mattina di Domenica si aprirà con cieli sereni e temperature che si alzeranno progressivamente. Alle 06:00, la temperatura sarà di +20°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le condizioni rimarranno stabili fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di +22,5°C e un’umidità del 52%. Durante il pomeriggio, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza vivace, con velocità fino a 17 km/h, contribuirà a rendere il clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Si assisterà a un aumento della nuvolosità e a piogge leggere che si intensificheranno nel corso della serata. Alle 20:00, il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20,9°C e un’umidità che salirà al 67%. Le piogge continueranno anche nella notte, con una temperatura che scenderà a 19,6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese indicano una giornata che inizierà con pioggia leggera, seguita da un miglioramento delle condizioni meteo durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, si prevede un ritorno della nuvolosità e delle piogge nella sera. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo potrebbero continuare a variare, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.5° perc. +20.5° prob. 7 % 9.6 NO max 13.3 Maestrale 73 % 1019 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 13.5 NO max 17.2 Maestrale 67 % 1019 hPa 7 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 16.1 NNO max 22.2 Maestrale 60 % 1021 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +21.6° Assenti 15.9 NO max 22 Maestrale 52 % 1021 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 17.2 NNO max 22.2 Maestrale 53 % 1020 hPa 16 poche nuvole +20.9° perc. +20.8° prob. 15 % 13.1 NNO max 17.8 Maestrale 65 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.12 mm 11.5 NNO max 16.7 Maestrale 71 % 1021 hPa 22 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° Assenti 9.8 N max 12.2 Tramontana 64 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:46

