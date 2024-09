Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Trani si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati, con picchi che raggiungeranno i 28,6°C nel pomeriggio. La presenza di vento, che si prevede sarà moderato, contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Trani avrà un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, che favorirà un aumento graduale delle temperature, raggiungendo i 27°C entro le ore 8:00. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che non supererà il 17%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 28°C, mentre il vento soffierà con intensità crescente, raggiungendo punte di 29,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 3%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà nuovamente, portando a un clima più fresco. Le temperature scenderanno fino a 20,5°C a partire dalle 23:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni meteo per Trani nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. I venti freschi contribuiranno a rendere le giornate più piacevoli, mentre le notti saranno fresche e serene. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.3° perc. +24.3° Assenti 4.6 O max 8.3 Ponente 59 % 1010 hPa 4 poche nuvole +23.8° perc. +23.8° Assenti 6.1 SSO max 7.8 Libeccio 59 % 1010 hPa 7 nubi sparse +25.7° perc. +25.6° Assenti 6.3 SO max 12.8 Libeccio 52 % 1010 hPa 10 poche nuvole +28.2° perc. +28.3° Assenti 7.5 NO max 18.2 Maestrale 46 % 1010 hPa 13 nubi sparse +28.6° perc. +29° Assenti 9.8 O max 20.8 Ponente 48 % 1009 hPa 16 cielo coperto +27° perc. +27.3° prob. 3 % 30.9 O max 42.8 Ponente 49 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.1° perc. +23.9° Assenti 31.9 O max 51.3 Ponente 51 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 33.2 O max 44 Ponente 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.