Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Trani si troverà ad affrontare condizioni meteo variabili, caratterizzate da piogge leggere e momenti di schiarita. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con pioggia leggera, che si attenuerà nel corso della mattinata, per poi ripresentarsi nel pomeriggio e nella sera. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 18,7°C e i 23,5°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest con intensità variabile.

Durante la notte, Trani registrerà piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 25%, con una velocità del vento di 8,6 km/h proveniente da ovest-sud-ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,34 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con cielo sereno e temperature in aumento fino a 23,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà dal 10% al 53%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con velocità che raggiungerà i 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, permettendo ai residenti di godere di momenti di sole.

Nel pomeriggio, però, il cielo si coprirà nuovamente, portando piogge leggere. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 76%, con venti provenienti da est-nord-est a 14 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,17 mm.

La sera si presenterà con piogge leggere, mantenendo una temperatura di circa 21°C. La copertura nuvolosa sarà al 40%, e il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità di 9,5 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,72 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Trani indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere alternate a momenti di sole, con temperature moderate e un’umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, rendendo il clima più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.7° perc. +18.7° 0.34 mm 8.6 OSO max 13.7 Libeccio 80 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.13 mm 13.5 OSO max 18 Libeccio 84 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 47 % 17 OSO max 21 Libeccio 80 % 1014 hPa 9 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° prob. 21 % 11 O max 12.5 Ponente 64 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° prob. 21 % 7.8 N max 9 Tramontana 56 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.5° perc. +22.6° 0.17 mm 14 ENE max 11.7 Grecale 65 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.41 mm 10.7 NE max 12.9 Grecale 70 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.72 mm 11.6 ONO max 13.6 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:53

