Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Treviso indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, ma con il passare delle ore, il sole farà capolino, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C nella prima parte della giornata, per poi salire fino a raggiungere un massimo di circa 19°C nel pomeriggio.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto con una copertura nuvolosa del 95% e temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, che toccheranno i 18°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti principalmente da nord-ovest. Durante il pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 49%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, inferiore all’8%. I venti si presenteranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Treviso indicano una giornata che si preannuncia piacevole, con temperature miti e condizioni di cielo sereno nella maggior parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteo. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera serena.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° prob. 1 % 7.2 NO max 8.1 Maestrale 85 % 1020 hPa 4 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° prob. 1 % 8.2 ONO max 8.7 Maestrale 83 % 1021 hPa 7 cielo sereno +13.3° perc. +12.5° Assenti 6.9 NNO max 9.7 Maestrale 69 % 1024 hPa 10 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 2 E max 7.2 Levante 55 % 1024 hPa 13 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° prob. 24 % 5 SE max 6.3 Scirocco 49 % 1024 hPa 16 poche nuvole +17.4° perc. +16.7° prob. 23 % 6.3 SE max 7.7 Scirocco 60 % 1024 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 8 % 3.4 O max 4.6 Ponente 73 % 1025 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +12.9° prob. 8 % 6.2 NNE max 6.2 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:49

