Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa persistente. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 17,3°C, con un aumento della probabilità di precipitazioni. La situazione non migliorerà nella mattina, dove si prevede un’intensificazione delle piogge, che continueranno a manifestarsi anche nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma l’umidità sarà elevata, creando una sensazione di maggiore pesantezza. La sera porterà un lieve miglioramento, con una possibile attenuazione delle piogge, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto.

Durante la notte, le condizioni meteo a Treviso saranno caratterizzate da un cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà attorno ai 9,9 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 85%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1006 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, con temperature che saliranno fino a 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole nel cielo. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,4 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli leggeri.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature raggiungeranno un picco di 24,2°C, ma il cielo rimarrà coperto e le piogge leggere continueranno a cadere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 54%. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente bassa, contribuendo a un’atmosfera umida e pesante.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le nuvole rimarranno predominanti. Le temperature scenderanno a 18,7°C e le piogge si attenueranno, anche se non saranno del tutto assenti. L’umidità continuerà a essere alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso di Venerdì 27 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge e nuvole, con temperature gradevoli ma un alto tasso di umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 41 % 9.9 NE max 18.6 Grecale 85 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.59 mm 6.1 N max 10.5 Tramontana 91 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.22 mm 4.4 ENE max 9.5 Grecale 94 % 1007 hPa 10 cielo coperto +22.1° perc. +22.4° prob. 57 % 6.6 OSO max 12.3 Libeccio 76 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +24.2° perc. +24.4° 0.12 mm 13.3 OSO max 20.7 Libeccio 66 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.15 mm 5.7 NNE max 6 Grecale 75 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.17 mm 6.6 NNE max 9.4 Grecale 85 % 1007 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 30 % 5.5 NNE max 6.4 Grecale 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.