Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Treviso di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 8,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra i 12,8°C e i 16,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 100%, e il vento continuerà a mantenersi leggero. A partire da mezzogiorno, si registrerà una lieve apertura del cielo, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura massima che raggiungerà i 17,3°C.

Nel pomeriggio, il clima migliorerà ulteriormente, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature toccheranno i 18°C, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più gradevole. La copertura nuvolosa scenderà al 8%, permettendo ai raggi del sole di farsi sentire.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno delle nubi, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 14°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un’alternanza tra momenti di sole e nuvolosità. Martedì e Mercoledì potrebbero portare ulteriori schiarite, mentre giovedì si prevede un aumento della nuvolosità. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle fresche temperature autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 9.2 NNE max 12.3 Grecale 72 % 1024 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 10.8 NE max 17.9 Grecale 73 % 1024 hPa 7 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 8.6 NE max 13.5 Grecale 72 % 1024 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° prob. 4 % 6 E max 5.4 Levante 63 % 1023 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° Assenti 6.1 SSO max 8.1 Libeccio 59 % 1021 hPa 16 poche nuvole +17° perc. +16.5° Assenti 1.3 SSE max 4.1 Scirocco 68 % 1020 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° Assenti 2.6 SE max 2.9 Scirocco 75 % 1021 hPa 22 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° Assenti 4 N max 4 Tramontana 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:47

