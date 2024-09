Previsioni Meteo Veneto, aumentano nubi e precipitazioni

MeteoWeb

All’inizio una depressione centrata appena ad ovest della Francia viene assorbita da una più vasta circolazione ciclonica d’aria fredda che insiste a nord-ovest alle alte latitudini, si alimenta così una saccatura che transita sull’Europa nei primi giorni della settimana entrante, seguita da correnti atlantiche via via più nette in quota ma di minor curvatura. Per il Veneto ne consegue un aumento delle nubi e delle precipitazioni, con probabile culmine tra lunedì sera e martedì, associato ad un relativo calo dell’escursione termica diurna rispetto al periodo precedente. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 22

Prevale un cielo parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento un po’ più significativo sulle zone montane.

Lunedì 23

Cielo: Cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con qualche spazio di sereno specie fino al mattino, addensamenti via via più estesi e compatti in seguito.

Precipitazioni: Fenomeni nelle prime ore assenti, poi da sparsi a piuttosto diffusi, anche con rovesci e qualche possibile temporale in pianura ove è più probabile attendersi quantitativi localmente significativi.

Temperature: Per le minime, attese contenute variazioni di carattere locale tra cui aumenti a sud; massime un po’ in diminuzione.

Venti: In quota, da moderati sud-occidentali a localmente tesi meridionali; nelle valli, in genere deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti orientali, a tratti deboli e a tratti almeno localmente moderati specie sulla costa da metà giornata in poi.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso, anche mosso al largo nelle ultime ore.

Martedì 24

Cielo: Cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con nubi più estese nelle prime ore e per il resto schiarite un po’ più presenti in pianura nelle ore diurne.

Precipitazioni: Fasi di fenomeni da piuttosto diffusi a sparsi sulle zone centro-settentrionali e da sparsi a locali altrove, anche a carattere di rovescio, od occasionale temporale in pianura.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota nelle primissime ore moderati dai quadranti meridionali, poi tendenti a divenire deboli sud-occidentali; altrove direzione variabile, intensità in vari momenti moderata in pianura e per il resto debole.

Mare: Sottocosta poco mosso, od al più temporaneamente mosso fino al mattino; al largo, in prevalenza mosso.

Mercoledì 25

Cielo in prevalenza nuvoloso con schiarite in giornata soprattutto a sud e nubi più persistenti sulle zone centro-settentrionali, ove dalle ore centrali è più probabile il verificarsi a tratti di qualche precipitazione, in genere di modesta entità; per le temperature, prevale un leggero calo.

Giovedì 26

Cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo qualche fase di schiarita in pianura; le precipitazioni tendono a farsi via via piuttosto diffuse sulle zone montane, sparse su quelle pedemontane e locali altrove, in alcuni casi significative con qualche rovescio; temperature minime in aumento, per le massime attesi discreti aumenti sulle zone centro-meridionali e contenute variazioni di carattere locale altrove.

