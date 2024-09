Previsioni Meteo Veneto, peggioramento da domani con piogge abbondanti

MeteoWeb

Un vasto promontorio di alta pressione interesserà il Mediterraneo per l’intera giornata di sabato, apportando condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sul Veneto, associato a rialzo termico. Tra domenica e lunedì pressione in calo, per lo sviluppo di una saccatura atlantica in ingresso da ovest, che transiterà sulla regione determinando precipitazioni, anche consistenti. Seguiranno condizioni di tempo variabile martedì e più instabili mercoledì, associato all’approfondimento di un nucleo depressionario dal Nord Europa. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare un “veloce passaggio di un intenso impulso perturbato tra domenica pomeriggio e lunedì mattina (fase clou tra la serata e il primo mattino), con precipitazioni estese, anche temporalesche; probabili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, anche ripetuti, e forti raffiche di vento) e quantitativi di precipitazione anche abbondanti”.

Pomeriggio/sera di Sabato 7

In prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di locali annuvolamenti, che non si esclude possano essere associati a locali precipitazioni. Temperature massime in aumento. Venti in pianura deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa; in quota da sud-ovest da deboli a moderati, in rinforzo in serata.

Domenica 8

Cielo: Al mattino da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità ovunque, fino a cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti o al più a carattere locale dalla tarda mattinata; in seguito la probabilità aumenterà a partire dai settori meridionali e occidentali, fino a divenire alta dalla serata (75-100%), con precipitazioni che interesseranno in maniera anche diffusa la regione. Saranno frequenti rovesci e temporali, con probabili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o localmente in diminuzione sulla pianura interna, in generale calo sulle zone montane.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati; dalla serata rinforzo dei venti da nord-est nell’entroterra e da sud/sud-est sulla costa, dove risulteranno anche tesi.

Mare: In prevalenza calmo, dalla serata aumento del moto ondoso fino a mosso.

Lunedì 9

Cielo: Fino al primo mattino molto nuvoloso, poi tendenza a diminuzione della nuvolosità, a partire da ovest, con ampi rasserenamenti alternati a nuvolosità irregolare.

Precipitazioni: Nella notte/primissime ore del mattino residue precipitazioni, con rovesci/temporali, specie sui settori orientali. In seguito probabile temporanea pausa di fenomeni in mattinata, con successiva ripresa dalle ore centrali, con precipitazioni che saranno più a carattere irregolare ed intermittente (probabilità nel complesso medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime in calo; massime senza notevoli variazioni o in locale aumento sui settori centro-occidentali, in calo sui settori orientali e in quota.

Venti: In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali. In pianura al mattino moderati, a tratti tesi sulla costa, dai quadranti occidentali, poi in rotazione dai quadranti orientali da moderati a deboli.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Martedì 10

Permangono condizioni di variabilità, con nubi irregolari che si alterneranno a schiarite. Saranno probabili locali precipitazioni nel corso del pomeriggio, a carattere intermittente. Temperature minime in ulteriore calo, massime senza notevoli variazioni. Venti deboli variabili in pianura; in quota deboli settentrionali.

Mercoledì 11

Da irregolarmente nuvoloso al mattino, a nuvoloso/molto nuvoloso nel pomeriggio, con aumento della probabilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni, salvo calo dei valori massimi in montagna. Venti in pianura deboli variabili, con rinforzi in serata. In quota da moderati a tesi da sud-ovest.

