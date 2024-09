Previsioni Meteo Veneto: weekend stabile e soleggiato, poi si cambia

MeteoWeb

La circolazione ciclonica d’aria fredda che insiste a nord-ovest alle alte latitudini pilota l’ingresso in Europa di varie ondulazioni secondarie, tra cui quella un po’ più significativa transita sull’Italia all’inizio della prossima settimana, seguita da correnti atlantiche più nette in quota ma di minor curvatura. Per il Veneto ne consegue un periodo di tempo che da stabile diventa variabile, instabile tra lunedì sera e martedì mattina quando sono attese più diffusamente nubi e precipitazioni; escursione termica diurna dapprima in aumento, poi in diminuzione. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 21

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo a tratti modesti addensamenti sulle zone interne, specie in montagna ove al più non si escludono occasionali leggere precipitazioni; rispetto a venerdì, per le temperature diurne, attesi contenuti aumenti sulle zone montane e contenute variazioni di carattere locale su quelle pianeggianti.

Domenica 22

Cielo: Cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso, ma con spazi di sereno più ampi fino al mattino specie in pianura e addensamenti più significativi sulle zone montane dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime attesi contenuti aumenti in quota, contenute variazioni di carattere locale nelle valli e diminuzioni al più moderate in pianura; massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota, da deboli a moderati sud-occidentali; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, salvo fasi di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali sulle zone costiere fino al mattino.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 23

Cielo: Nel complesso condizioni di variabilità con alcuni spazi di sereno soprattutto all’inizio in pianura, per il resto addensamenti nuvolosi via via più significativi ed estesi specie in serata.

Precipitazioni: Inizialmente assenti, poi sparse e di sera abbastanza diffuse, con rovesci e qualche possibile temporale in pianura.

Temperature: Minime un po’ in aumento, a parte qualche locale leggera controtendenza; massime stazionarie o un po’ in calo, specie a nord.

Venti: In quota da sud-ovest, moderati o a tratti localmente tesi; nelle valli, in genere deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti orientali, a tratti deboli e a tratti almeno localmente moderati specie sulla costa da metà giornata in poi.

Mare: Inizialmente da quasi calmo a poco mosso, poi da poco mosso a mosso.

Martedì 24

Tempo ancora moderatamente instabile, con nubi più estese fino al mattino e alcune schiarite via via più presenti in seguito; probabili precipitazioni sparse a tratti specie tra alta pianura e Prealpi, anche a carattere di rovescio, od occasionale temporale sulle zone pianeggianti; per le temperature sono attese variazioni di carattere locale, leggermente più significative riguardo ai valori minimi.

Mercoledì 25

Tempo nel complesso variabile, con maggior presenza di nubi a nord e schiarite a sud; fasi di precipitazioni in genere modeste, sparse sulle zone montane e pedemontane, locali altrove; per le temperature prevale una lieve diminuzione, salvo locali leggere controtendenze.

