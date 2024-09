Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Ventimiglia si prevedono condizioni meteo variabili e instabili. Durante la notte e la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 25-26°C. Nel corso della mattina, il vento soffierà da Est – Sud Est con intensità variabile tra i 12 e i 15,9 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà radicalmente con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le precipitazioni saranno presenti in modo costante con intensità variabile tra 0.21mm e 1.09mm. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 77%. Il vento continuerà a soffiare da Est – Nord Est con raffiche fino a 16,2 km/h.

Nella sera, le piogge continueranno a interessare la zona con intensità variabile, ma si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 73-77%. Il vento proveniente da Nord Est soffierà con intensità tra i 13 e i 16,3 km/h.

In conclusione, per Ventimiglia si prevede una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25° perc. +25.2° prob. 1 % 8.6 N max 7.8 Tramontana 63 % 1015 hPa 3 poche nuvole +24.6° perc. +24.7° prob. 3 % 9.6 NNE max 8.2 Grecale 60 % 1014 hPa 6 poche nuvole +24.7° perc. +24.8° prob. 3 % 8.9 NNE max 8.6 Grecale 57 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 16 % 12 ESE max 12.8 Scirocco 60 % 1014 hPa 12 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 42 % 17.3 E max 19.2 Levante 70 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.32 mm 14.3 E max 15.6 Levante 73 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +25.6° perc. +26.1° 0.36 mm 12.9 E max 13.9 Levante 76 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +24.7° perc. +25.1° 0.31 mm 13.7 NE max 15 Grecale 73 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:55

