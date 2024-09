Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ventimiglia per Martedì 3 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 4-6%. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderata dai quadranti settentrionali con raffiche leggere.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 15-21%, ma senza portare precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con una percezione di calore costante. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo prevalentemente da est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà radicalmente con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 13-24%, e le precipitazioni si faranno sentire con intensità variabile tra 0.24mm e 0.87mm. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da est con raffiche leggere.

In serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 32% e il 68%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25-26°C, con una percezione di calore costante. Il vento sarà moderato proveniente da est-nordest.

In conclusione, Martedì 3 Settembre a Ventimiglia si prevede una giornata con un’alternanza di cielo sereno, nuvole sparse e piogge leggere. Le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera sensazione di calore. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività a Ventimiglia.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25° perc. +25.2° prob. 6 % 10.5 N max 9 Tramontana 63 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +24.7° prob. 2 % 8.7 NNE max 8.1 Grecale 62 % 1014 hPa 6 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° prob. 9 % 9.8 NNE max 8.8 Grecale 59 % 1015 hPa 9 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 1 % 12.5 E max 13.2 Levante 63 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +25.9° perc. +26.4° 0.29 mm 17.9 ESE max 18.8 Scirocco 70 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +25.7° perc. +26.2° 0.87 mm 11.6 E max 13.5 Levante 72 % 1015 hPa 18 nubi sparse +25.7° perc. +26.2° prob. 55 % 7.8 ENE max 9.5 Grecale 72 % 1015 hPa 21 nubi sparse +25.4° perc. +25.9° prob. 24 % 9.3 NE max 11.4 Grecale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.