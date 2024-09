Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 19°C nel pomeriggio. La presenza di piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera, sarà il fenomeno più rilevante da monitorare.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94%, e ci sarà una leggera probabilità di pioggia. La mattina si aprirà con nubi sparse e temperature in lieve aumento, che toccheranno i 16,5°C intorno alle 08:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra l’80%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 12:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità, che si attesterà intorno al 81%. Le precipitazioni si intensificheranno progressivamente, con valori che raggiungeranno i 1,02mm di pioggia entro le 16:00.

La sera porterà un ulteriore incremento delle piogge, con condizioni di pioggia moderata che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno a 13,5°C entro le 23:00, mentre l’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 97%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 7,7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma la situazione potrebbe tornare a deteriorarsi nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 80 % 4.9 NO max 4.4 Maestrale 94 % 1007 hPa 3 nubi sparse +13.5° perc. +13.4° prob. 2 % 7.3 NNO max 6.6 Maestrale 93 % 1006 hPa 6 nubi sparse +12.9° perc. +12.7° prob. 2 % 7.1 NNO max 6.2 Maestrale 93 % 1007 hPa 9 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 20 % 1.7 E max 3.2 Levante 86 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.16 mm 5.9 SE max 7.6 Scirocco 81 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.65 mm 4.6 SE max 7 Scirocco 91 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +15.4° perc. +15.6° 1.48 mm 3.3 O max 4.9 Ponente 97 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +14.6° perc. +14.7° 2.47 mm 5.5 NNO max 5.8 Maestrale 97 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:08

