Previsioni Meteo Verbania: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Verbania indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio e una sera prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno segnate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 8,2 km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 1.03 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia moderata fino alle prime ore del giorno, con temperature che scenderanno a circa 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e il vento si farà più intenso, raggiungendo punte di 12,7 km/h. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo coperto ma senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si passerà da un cielo coperto a nubi sparse e, successivamente, a poche nuvole. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 19,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La probabilità di precipitazioni scenderà drasticamente, attestandosi attorno all’11%.

La sera si presenterà con un cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature fino a 9°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori intorno ai 1021 hPa, segno di un consolidamento delle condizioni di bel tempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verbania mostrano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Domenica si prevede un cielo sereno e temperature in aumento, mentre nei giorni successivi si manterrà un clima stabile e soleggiato, con temperature che si avvicineranno ai 22°C. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +13.4° perc. +13.4° 1.27 mm 8.4 N max 15.4 Tramontana 96 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +11.8° perc. +11.5° 0.63 mm 10.5 NNE max 18.9 Grecale 94 % 1008 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 55 % 9.1 N max 18.2 Tramontana 91 % 1010 hPa 10 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° prob. 34 % 5.1 N max 10.6 Tramontana 62 % 1012 hPa 13 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° prob. 11 % 1.1 NE max 10.9 Grecale 46 % 1011 hPa 16 poche nuvole +17.4° perc. +16.8° prob. 15 % 6.2 N max 12.9 Tramontana 64 % 1013 hPa 19 cielo sereno +10.4° perc. +9.4° prob. 5 % 12.9 NNO max 19.9 Maestrale 73 % 1018 hPa 22 poche nuvole +8.8° perc. +6.6° Assenti 13.9 NNO max 23 Maestrale 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:06

