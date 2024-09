Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento delle temperature nel corso della mattina e un graduale abbassamento nel pomeriggio e nella sera. Le condizioni generali si presenteranno favorevoli per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,3°C. L’umidità sarà al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 44%, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione Sud Est, e le condizioni di visibilità saranno buone.

Il pomeriggio porterà un cielo sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 21,7°C. L’intensità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 43%, rendendo l’aria più secca e piacevole. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a favorire un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile aumento delle nubi e un abbassamento delle temperature. Tuttavia, per Domenica 15 Settembre, gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno godere di una giornata favorevole, con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12° perc. +10.8° Assenti 6.2 NO max 7.4 Maestrale 57 % 1014 hPa 4 nubi sparse +11.4° perc. +10.1° Assenti 5 NO max 5.5 Maestrale 57 % 1013 hPa 7 poche nuvole +14.5° perc. +13.4° Assenti 3.2 NO max 5.7 Maestrale 54 % 1013 hPa 10 nubi sparse +19.6° perc. +18.8° Assenti 4.8 SE max 2.7 Scirocco 44 % 1013 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +20.9° Assenti 3.9 SE max 3 Scirocco 43 % 1012 hPa 16 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° Assenti 7.4 E max 8.8 Levante 56 % 1012 hPa 19 poche nuvole +15.4° perc. +14.8° Assenti 7.8 NE max 11.3 Grecale 67 % 1015 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 5.6 N max 7.3 Tramontana 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:19

