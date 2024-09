Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vigevano di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 22,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e la possibilità di pioggia leggera in serata rappresentano i principali elementi da considerare per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 79%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 6,6 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche segnale di miglioramento. Il cielo rimarrà coperto fino alle 10:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,7°C alle 10:00. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 54% entro le 12:00. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supererà i 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno intorno ai 21,6°C e 22,4°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 46%, rendendo l’aria più gradevole. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo punte di 12,9 km/h.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera attorno alle 20:00. La temperatura scenderà a 17,4°C, e la probabilità di pioggia sarà presente, anche se le precipitazioni non saranno abbondanti. La copertura nuvolosa aumenterà, portando l’umidità al 71%. I venti si manterranno leggeri, con velocità intorno ai 7,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente in serata, quando si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di pioggia. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste variabili per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° prob. 1 % 6.6 O max 9.6 Ponente 79 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 4 % 8.8 ONO max 14 Maestrale 80 % 1017 hPa 6 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° prob. 1 % 3.4 SO max 9 Libeccio 79 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 4 OSO max 4.1 Libeccio 60 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 5.8 SE max 15.4 Scirocco 46 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° prob. 5 % 12.9 ESE max 19.6 Scirocco 55 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 4 % 6.5 ENE max 6.8 Grecale 64 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° prob. 12 % 9 NNE max 11.7 Grecale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:22

