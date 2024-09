Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vimercate di Venerdì 20 Settembre indicano un giorno caratterizzato da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la maggior parte della giornata. La temperatura massima prevista raggiungerà i 24°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un aumento della probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio e in serata. I venti saranno prevalentemente leggeri, con qualche raffica più intensa nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 75%, con una leggera brezza proveniente da Nord. Non si registreranno precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 73%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse che lasceranno spazio a qualche schiarita. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C intorno alle 8:00 e i 23°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa scenderà al 43%, e i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 5 e i 7 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno i 24°C. Tuttavia, a partire dalle ore 18:00, si prevede un cambiamento significativo: la copertura nuvolosa aumenterà e si verificheranno piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0.2 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature in calo fino a 17°C. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 20%, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a essere leggeri, con una leggera brezza da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo durante il fine settimana, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione a possibili piogge nei giorni successivi, con un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +15.6° prob. 4 % 5.2 NNE max 5.5 Grecale 75 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.9 N max 8 Tramontana 74 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 7.6 N max 11.1 Tramontana 71 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 4 NO max 6.9 Maestrale 50 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.3° Assenti 5.4 SO max 5.4 Libeccio 41 % 1020 hPa 15 poche nuvole +23.6° perc. +23.1° Assenti 6.1 SSE max 6.1 Scirocco 43 % 1019 hPa 18 pioggia leggera +19.2° perc. +18.9° 0.13 mm 7.8 ESE max 18.2 Scirocco 67 % 1021 hPa 21 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° prob. 20 % 5 NE max 9.4 Grecale 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:18

