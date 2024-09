Putin: “se l’Ucraina userà missili a lungo raggio, saremo in guerra diretta con tutti i Paesi NATO”

MeteoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che se la NATO autorizzerà l’Ucraina a usare missili a lungo raggio per colpire obiettivi sul territorio russo, significa che sarà in guerra con la Russia.

“Se questa decisione verrà presa, non significherà altro che la partecipazione diretta dei paesi della NATO, degli Stati Uniti e dei paesi europei alla guerra in Ucraina (…), il che significherà che i paesi della NATO, gli Stati Uniti e i paesi europei, stanno combattendo contro la Russia“, ha detto Putin alla televisione pubblica dopo aver parlato a un forum culturale a San Pietroburgo.

Putin ha sottolineato che questa decisione cambierà “la natura stessa del conflitto“, alludendo al fatto che non si ridurrà più a una guerra tra gli eserciti russo e ucraino. “Se questo è il caso (…), prenderemo le decisioni corrispondenti in base alle minacce che ci creeranno“, ha detto. Putin ha insistito infine sul fatto che, in realtà, la NATO non sta autorizzando Kiev a utilizzare questi missili a lungo raggio, che si tratti di ATCAMS o Storm Shadow, poiché l’esercito ucraino non ha la capacità tecnica per farlo. Secondo l’opinione di esperti russi e occidentali, tali missili possono essere lanciati contro il territorio russo solo con l’aiuto dei dati di intelligence provenienti dai satelliti degli Stati Uniti o dei paesi dell’Unione Europea, poiché l’Ucraina ne è sprovvista. “E la cosa più importante è che, in effetti, le missioni di volo possono essere determinate solo dalle forze armate dei paesi della NATO“, ha detto.

