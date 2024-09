Rapa Nui: il mito del “suicidio ecologico” smentito dalla scienza

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato su Nature getta luce su una delle controversie più durature riguardanti Rapa Nui (nota anche come Isola di Pasqua), un’isola situata nell’Oceano Pacifico a migliaia di chilometri dalle coste del Sud America e dall’isola abitata più vicina. I risultati rifiutano l’ipotesi tradizionale del “suicidio ecologico“, suggerendo che la popolazione dell’isola non sia collassata a causa di uno sfruttamento insostenibile delle risorse. Il lavoro solleva nuove domande sulla storia demografica di questo luogo affascinante e apre nuove prospettive sul contatto tra i popoli antichi del Pacifico e i nativi americani.

Rapa Nui: un mondo isolato

Rapa Nui è uno dei luoghi abitati più remoti del pianeta, un’isola di origine vulcanica famosa per i suoi misteriosi moai, le statue monolitiche che si ergono silenziose lungo le sue coste. Situata a circa 3.700 km a ovest del Sud America e oltre 1.900 km ad est della Polinesia, l’isola ha affascinato storici, archeologi e scienziati per secoli. La sua storia, intrecciata tra miti e fatti, ha alimentato dibattiti accesi riguardo al destino degli antichi abitanti.

Uno dei principali punti di discussione riguarda il destino della popolazione di Rapa Nui prima dell’arrivo degli europei. Alcuni studiosi hanno sostenuto che la popolazione sarebbe crollata drasticamente nel XVII secolo, vittima delle proprie azioni: il disboscamento massiccio per costruire canoe e trasportare i moai avrebbe portato a un esaurimento delle risorse, causando fame e conflitti interni. Questa teoria, nota come “suicidio ecologico“, è stata sostenuta da ricerche precedenti che indicavano un apparente collasso demografico avvenuto prima del contatto europeo nel 1722.

La nuova ricerca genetica

Tuttavia, un recente studio guidato da J. Victor Moreno-Mayar e Anna-Sapfo Malaspinas, in collaborazione con la comunità attuale di Rapa Nui, offre una narrazione diversa. Analizzando i genomi di 15 individui antichi vissuti sull’isola negli ultimi 500 anni, i ricercatori non hanno trovato prove di un collasso demografico significativo nel XVII secolo. Al contrario, i dati suggeriscono che la popolazione dell’isola ha mantenuto una crescita costante fino a un evento traumatico molto più recente: le incursioni degli schiavisti peruviani negli anni 1860, che rimossero con la forza circa un terzo della popolazione.

Questo spostamento di prospettiva è importante perché mette in discussione il quadro convenzionale del declino di Rapa Nui come un risultato delle azioni autoinflitte. Secondo la nuova analisi genetica, gli abitanti dell’isola non hanno sperimentato un crollo prima dell’arrivo degli europei, bensì un graduale aumento della popolazione fino all’intervento esterno, rappresentato dalle incursioni schiaviste e dalle malattie introdotte dai colonizzatori.

Il contatto con i nativi americani

Un altro risultato significativo dello studio riguarda il contatto tra i popoli di Rapa Nui e i nativi americani. I ricercatori hanno scoperto tracce di DNA dei nativi americani nei genomi degli antichi abitanti dell’isola, una scoperta che sposta indietro nel tempo le prove di un possibile contatto tran-Pacifico.

Secondo le analisi, la mescolanza tra i polinesiani di Rapa Nui e i nativi americani sarebbe avvenuta tra il 1250 e il 1430, molto prima dell’arrivo degli europei e persino prima che Cristoforo Colombo sbarcasse nelle Americhe. Questo dato, corroborato da prove archeologiche e racconti orali, suggerisce che i polinesiani potrebbero aver attraversato il Pacifico fino al continente americano, stabilendo contatti con le popolazioni locali.

Questa scoperta cambia radicalmente la percezione del mondo antico e le capacità di navigazione dei popoli polinesiani, famosi per le loro straordinarie abilità marinaresche. Se confermata, tale teoria suggerirebbe che gli abitanti di Rapa Nui facevano parte di una rete più vasta di scambi culturali e genetici, unendo i destini dei popoli del Pacifico e delle Americhe.

Implicazioni culturali e scientifiche

Le implicazioni di questa ricerca sono molteplici. Da un lato, offre un’importante rivalutazione della storia demografica di Rapa Nui, liberando gli antichi abitanti dall’immagine di un popolo che avrebbe distrutto il proprio ambiente fino al punto di non ritorno. Dall’altro, rafforza l’importanza del contatto precolombiano tra polinesiani e nativi americani, un’ipotesi che era stata a lungo discussa ma per la quale mancavano prove genetiche solide.

Il lavoro di Moreno-Mayar, Malaspinas e colleghi non solo fornisce nuove risposte su vecchie questioni, ma apre la strada a future ricerche sulle interazioni tra le culture antiche del Pacifico e del continente americano. I dati genomici ottenuti saranno ora utilizzati per identificare e rimpatriare alcuni dei resti ancestrali perduti, contribuendo a preservare il patrimonio culturale della comunità attuale di Rapa Nui.

Una lezione di resilienza

La storia che emerge dai risultati di questo studio è una storia di resilienza e sopravvivenza. Lungi dall’essere vittima di un suicidio ecologico, la popolazione di Rapa Nui sembra aver saputo gestire le proprie risorse in modo sostenibile per secoli, nonostante le difficili condizioni di isolamento. Il vero colpo demografico è arrivato dall’esterno, con l’intrusione violenta degli schiavisti peruviani e l’arrivo degli europei, che hanno portato malattie e cambiamenti irreversibili.

In un’epoca in cui il dibattito sulla sostenibilità ambientale è sempre più centrale, la storia di Rapa Nui offre una lezione importante. Non sempre il declino di una civiltà è il risultato delle sue azioni; a volte, sono forze esterne, imprevedibili e violente, a determinare il destino di un popolo.

