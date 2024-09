Ambiente: rimosse 133 tonnellate di plastica e rifiuti dai volontari Plastic Free nei 223 eventi “Sea & Rivers”

MeteoWeb

Oltre 133mila chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi da coste, argini e luoghi naturali grazie all’instancabile determinazione di 11.268 volontari impegnati in 223 pulizie ambientali su tutto il territorio italiano. Un intero fine settimana dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua. Questi gli eccezionali risultati di “Sea & Rivers”, l’evento nazionale organizzato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica. Oltre a liberare l’Italia dall’inquinamento, l’onda di volontari in maglia blu ha condotto sul campo un’azione di sensibilizzazione sull’impatto che i materiali plastici hanno sulla Natura e sulla nostra salute, pervadendo in maniera invasiva ogni aspetto e luogo della quotidianità.

“Ringrazio tutti i volenterosi volontari per la loro concretezza e la loro dedizione e i referenti Plastic Free per il tenace impegno organizzativo – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e Presidente di Plastic Free Onlus – Siamo fortemente convinti che ogni piccolo gesto sia importante e determini, a cascata, comportamenti e abitudini virtuose. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo rimuovere plastica e rifiuti dagli ambienti naturali ma ricordare a tutti che un’attenzione e un impegno costante oggi ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani. Con le raccolte – prosegue – tutti possono rendersi conto di quanto la plastica abbia invaso le nostre vite: anche luoghi apparentemente puliti, nascondono chili di spazzatura. Materiali inquinanti che entrano nella catena alimentare e mettono a rischio la nostra salute, come testimoniato dalle ricerche scientifiche che hanno dimostrato la presenza di micro e nanoplastiche nei tessuti umani, nel latte materno, nel sangue e nelle vie respiratorie. Solo assieme – conclude De Gaetano (Plastic Free) – attraverso sinergie tra Istituzioni, aziende e cittadini, potremo invertire la rotta”.

L’evento nazionale Plastic Free ha potuto contare sul supporto di MINI, brand automobilistico che, attraverso il manifesto BIG LOVE FOR THE PLANET, sostiene da tempo la salvaguardia ambientale attraverso un impegno costante e concreto.

