Riparte la centrale di Onagawa: rifugio sicuro durante il terremoto magnitudo 9.0, ora riattiva il suo reattore

La Tohoku Electric Power Company ha comunicato che il processo di ricarica del combustibile è stato avviato per il reattore dell’unità 2 della sua centrale nucleare di Onagawa, situata nella prefettura di Miyagi, nel nord-est del Giappone. Questo reattore, che era stato inattivo dal novembre 2010, sta per tornare in funzione, diventando così il tredicesimo reattore nucleare giapponese a essere riavviato.

La ripartenza della centrale nucleare di Onagawa

La centrale nucleare di Onagawa è particolarmente significativa per diversi motivi. Situata vicino all’epicentro del devastante terremoto del Tohoku, che colpì il Giappone con una magnitudo di 9.0, la struttura non subì danni significativi durante il sisma. In effetti, durante la crisi, la centrale ha svolto un ruolo cruciale, fungendo da rifugio per la popolazione locale.

Questo riavvio segna un passo importante per il ritorno del Giappone alla produzione di energia nucleare, dopo anni di inattività e scrutinio intensificato a seguito del disastro di Fukushima. L’unità 2 di Onagawa, con la sua ripartenza, rappresenta un simbolo di resilienza e sicurezza nel contesto della rinascita del settore nucleare giapponese.

