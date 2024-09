Al Salone Internazionale del Turismo di Genova, Antigua e Barbuda e il loro patrimonio UNESCO

MeteoWeb

Antigua e Barbuda sono state tra i protagonisti del Salone Internazionale del Turismo di Genova, che si è svolto dal 12 al 14 settembre presso il Palazzo della Meridiana. In questa 15ª edizione del World Tourism Event dedicata ai siti Patrimonio dell’Umanità, le isole gemelle hanno brillato nel padiglione “UNESCO Transcultura Caribbean Heritage Focus”, mettendo in luce il Nelson’s Dockyard, un prezioso tesoro storico e culturale antiguano dichiarato patrimonio UNESCO nel 2016.

In rappresentanza di questo patrimonio unico al mondo tutelato da The National Parks Authority di Antigua è intervenuta Ms. Desley Gardner, Heritage Resources Supervisor e archeologa, che è stata protagonista del panel Sustainable Heritage Tourism Training Workshop. Nel corso del panel ha spiegato come i siti storici siano importanti risorse per attrarre e coinvolgere visitatori della destinazione, con un approfondimento sulla sostenibilità e sulla conservazione delle risorse culturali e ambientali.

“Sono entusiasta di poter mostrare tutte le sfaccettature del nostro Nelson’s Dockyard National Park,” ha dichiarato Ms. Gardner. “Il mio obiettivo è promuovere la diversità all’interno del parco, dalle sistemazioni storiche del Copper and Lumber Store Hotel alle varie esperienze di tour e yachting che rendono la nostra destinazione unica. Il nostro impegno a preservare l’ambiente e a salvaguardare la nostra ricca storia è centrale per l’esperienza dei visitatori, e sono felice di far parte di questa conversazione globale”.

Il patrimonio UNESCO di Antigua e Barbuda: le spiagge sono solo l’inizio

Come promette il claim di Antigua e Barbuda, “The beach is just the beginning”, oltre alle 365 spiagge incontaminate, una per ogni giorno dell’anno, le isole gemelle custodiscono un prezioso patrimonio tutto da scoprire. Il Nelson’s Dockyard rappresenta una tappa imperdibile per i visitatori. Situato all’estremo sud dell’isola di Antigua, è un antico porto e cantiere navale della Marina Militare Inglese, costruito nel 1755, che costituisce oggi l’unico esempio ancora esistente di un forte georgiano commissionato dagli inglesi. Questo complesso, insieme agli edifici storici circostanti, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2016 ed è uno dei luoghi più iconici dell’isola.

Passeggiando tra le strade acciottolate e gli edifici restaurati del Dockyard, i visitatori possono scoprire il fascino della storia navale britannica e immergersi nell’atmosfera unica del porto storico, che oggi ospita un museo, un’antica panetteria, nonché una serie di vivaci bar e ristoranti affacciati sull’English Harbour, tra cui spiccano le suggestive sistemazioni del Copper and Lumber Store Hotel. Il Nelson’s Dockyard ospita anche eventi e regate internazionali, che raggiungono l’apice a fine aprile durante la celebre Sailing Week, che rendono questo sito non solo un luogo di memoria storica, ma un vibrante punto di incontro per i visitatori di tutto il mondo.

Senator Philip Shoul, Presidente di The National Parks Authority, ha sottolineato l’importanza della presenza di Antigua a un evento internazionale così prestigioso: “Siamo onorati che Ms. Gardner abbia avuto l’occasione di mettere in luce il Nelson’s Dockyard di Antigua e il nostro impegno verso un turismo sostenibile al World Tourism Event. Questa piattaforma ci consente di condividere con il mondo i nostri sforzi per la conservazione ambientale e la preservazione del patrimonio storico, mentre ci impegniamo a migliorare il panorama turistico globale con professionisti dedicati.”

Il Salone Internazionale del Turismo di Genova ha rappresentato un’importante vetrina per Antigua e Barbuda, in cui è stata messa in luce l’armonia tra storia, natura e turismo sostenibile che rende queste isole uniche nel panorama caraibico.

