Salvini annuncia: “Presto notizie positive sul nucleare”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che presto potrebbero emergere “notizie positive sul dossier nucleare“. Salvini ha sottolineato l’importanza e l’urgenza di rivalutare il ritorno all’energia nucleare in Italia, affermando che il governo sta lavorando per affrontare questa questione con determinazione.

Il Ministro ha dichiarato: “Conto che nei prossimi giorni arrivino notizie positive da parte del governo e sono assolutamente convinto della necessità e dell’urgenza di tornare al dossier nucleare“. Aggiungendo che, se ci fosse la possibilità di svolgere un referendum, “la maggioranza degli italiani direbbe sì al ritorno al futuro“.

Salvini ha anche evidenziato che una delle principali missioni del governo è quella di riportare l’Italia al passo con i tempi in termini di modernità, efficienza e sostenibilità ambientale, rilanciando l’energia nucleare. Ha commentato: “Siamo circondati da reattori con aziende italiane come Enel che stanno gestendo nucleare in tanti paesi europei ma non in Italia. E’ suicidio, un non senso, una follia“.

