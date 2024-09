La Sapienza pioniera nello studio dell’intelligenza artificiale con Luigia Carlucci Aiello

MeteoWeb

Lunedì 30 settembre 2024 alle 9.30, nell’Aula magna del Rettorato, la Rettrice Antonella Polimeni conferirà il titolo di Ambasciatrice Sapienza a Luigia Carlucci Aiello, professoressa di Intelligenza artificiale del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti della Sapienza, tra le prime ricercatrici italiane nel campo dell’AI.

“Questo prestigioso riconoscimento – dichiara la Rettrice Antonella Polimeni – celebra non solo i successi professionali della professoressa Carlucci Aiello ma anche l’impatto profondo che ha avuto nel campo dell’intelligenza artificiale e della ricerca accademica in generale. Carlucci Aiello è una pioniera nel campo della dimostrazione automatica di teoremi, del ragionamento automatico e della rappresentazione della conoscenza, contribuendo in modo determinante alla sicurezza informatica e alla robotica cognitiva. Il conferimento dell’onorificenza accademica di Ambasciatrice Sapienza di fronte alla comunità scientifica italiana che si occupa di intelligenza artificiale si accompagna a una riflessione sulla carriera delle donne nell’ambito delle materie STEM, coinvolgendo le prossime generazioni di scienziate che potranno seguire le orme di Luigia Carlucci Aiello”.

Il corso di laurea magistrale in ”Intelligenza artificiale e Robotica”, nato dalla volontà di Luigia Carlucci Aiello e di Daniele Nardi, è partito proprio alla Sapienza nell’anno accademico 2009-10 ed è stato uno dei primi corsi di laurea in Italia interamente dedicato all’AI.

Nel corso degli anni, Sapienza ha potenziato l’offerta formativa in questo ambito valorizzando soprattutto le connessioni interdisciplinari come per il corso di laurea in Filosofia e intelligenza artificiale. L’Ateneo è inoltre capofila del Dottorato nazionale in Intelligenza artificiale, per l’area di specializzazione “Government and public bodies”.

L’evento è organizzato dall’Ateneo e ospiterà il convegno “Intelligenza artificiale per inventare il futuro: Luigia Carlucci Aiello pioniera alla Sapienza”, promosso dal Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti (DIAG), in collaborazione con l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA), il Laboratorio Nazionale CINI di Artificial Intelligence and Intelligent Systems (AIIS), la Fondazione Future Artificial Intelligence Research (FAIR).

Al convegno – moderato dal giornalista scientifico Alessio Jacona – parteciperanno i maggiori esperti sul tema dell’AI. Tra gli altri interverranno per il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti, la direttrice Tiziana Catarci, i professori Luca Iocchi e Daniele Nardi; il preside della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica Marco Schaerf. Parteciperanno inoltre Oliviero Stock, FBK Distinguished Fellow; Francesca Rossi, presidente di AAAI, IBM Fellow e AI Ethics Global leader; Giuseppe De Pietro, presidente della Fondazione FAIR, Future AI Research; Gianluigi Greco, presidente di AIxIA, Associazione italiana per l’Intelligenza artificiale; Maurizio Lenzerini, coordinatore del Dottorato nazionale in Intelligenza artificiale (sede Sapienza); Carlo Sansone, direttore del Laboratorio nazionale CINI-AIIS, Artificial Intelligence and Intelligent Systems.

Il percorso professionale di Luigia Carlucci Aiello ha toccato molti luoghi della ricerca italiana e internazionale: dal CNR, per il quale ha lavorato dopo il conseguimento della laurea in Matematica, nella sede di Pisa presso la Scuola Normale, passando per l’Università di Stanford, fino ad approdare alla Sapienza, dove ha insegnato dal 1982 al 2015. Carlucci Aiello è stata Presidente della Associazione italiana per l’Intelligenza artificiale, che ha fondato nel 1988. La sua esperienza di ricercatrice, docente e dirigente di numerosi progetti internazionali si è sviluppata soprattutto in un settore della ricerca informatica, l’intelligenza artificiale, che, di frontiera negli anni ’70, è diventato un elemento cardine della scienza e della tecnologia contemporanea.

