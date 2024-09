Sardegna, trovato morto escursionista disperso da venerdì

MeteoWeb

Le ricerche di un escursionista irlandese disperso da venerdì scorso nell’Iglesiente, in Sardegna, si sono concluse nel peggiore dei modi: il 39 enne è stato ritrovato morto lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara, nel tratto di costa compreso tra la frazione di Masua e la località di Cala Domestica nel Sud Sardegna. A trovare il corpo è stato il cane dei Vigili del Fuoco impegnato nelle ricerche. Il corpo senza vita si trova in una zona impervia e i Vigili del Fuoco, confrontandosi con le altre forze in campo, forze dell’ordine, Soccorso Alpino e volontari, stanno valutando le modalità di recupero e trasporto dell’uomo.

