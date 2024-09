Satellite ESA si tuffa nell’atmosfera terrestre, finale infuocato per una missione pionieristica

MeteoWeb

Ieri, 8 settembre 2024, alle 20:48 ora italiana, uno dei satelliti della storica missione Cluster dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha concluso il suo viaggio con un rientro spettacolare nell’atmosfera terrestre. Questo satellite, primo di 4 a rientrare, è precipitato in una remota area dell’Oceano Pacifico, segnando la fine di un’era di esplorazioni scientifiche e aprendo una nuova fase nella gestione sostenibile dei detriti spaziali.

La missione Cluster: oltre 24 anni di scoperte

La missione Cluster, lanciata nel 2000, ha rappresentato un punto di svolta nella comprensione della magnetosfera terrestre, lo “scudo” che protegge il nostro pianeta dalle pericolose particelle cariche del vento solare. Queste particelle possono influenzare negativamente le infrastrutture terrestri, specialmente le reti elettriche e i sistemi di comunicazione satellitare.

In oltre 2 decenni di attività, i 4 satelliti Cluster hanno fornito dati cruciali per migliorare le previsioni del cosiddetto “meteo spaziale“, una disciplina sempre più rilevante per garantire la sicurezza delle tecnologie moderne. Anche se il satellite che è rientrato, denominato Salsa, ha concluso il suo servizio attivo, i dati raccolti continueranno a essere oggetto di studio per gli anni a venire, contribuendo a una migliore comprensione delle dinamiche spaziali.

Rientro controllato per il satellite ESA Salsa: sicurezza e sostenibilità

Il rientro di Salsa segna un traguardo importante per l’ESA: si tratta del primo rientro controllato di un satellite da parte dell’agenzia. Fino a tempi recenti, i rientri dei satelliti avvenivano in maniera incontrollata, con il rischio che i detriti potessero impattare aree popolate. In questo caso, l’ESA ha invece scelto di dirigere il satellite verso una zona disabitata dell’Oceano Pacifico, riducendo al minimo i rischi.

Questo evento è solo il primo di una serie: i rientri degli altri satelliti della missione Cluster avverranno progressivamente nei prossimi anni. La scelta di effettuare un rientro controllato non è solo un esempio di gestione responsabile dei detriti spaziali, ma offre anche agli scienziati l’opportunità di studiare il comportamento dei satelliti durante la discesa nell’atmosfera, fornendo indicazioni utili per la progettazione di future missioni “detriti zero“.

Il futuro dell’esplorazione spaziale

Sebbene la missione Cluster sia giunta al termine, il suo lascito scientifico continuerà a essere rilevante per molte generazioni di studiosi. Le informazioni raccolte apriranno la strada a una comprensione sempre più precisa della nostra magnetosfera e delle interazioni con il vento solare, fondamentale per proteggere la Terra e le sue tecnologie.

L’ESA non si ferma qui. Una delle prossime missioni già pianificate è Smile, in collaborazione con l’Accademia Cinese delle Scienze, prevista per il 2025. Smile continuerà l’eredità di Cluster, concentrandosi sull’interazione tra il vento solare e la magnetosfera, con l’obiettivo di approfondire ulteriormente la comprensione del nostro ambiente spaziale.

Il rientro infuocato del satellite Salsa rappresenta non solo la fine di una missione pionieristica, ma anche un importante passo avanti verso una gestione più sicura e sostenibile delle operazioni spaziali, aprendo la strada a futuri successi nell’esplorazione del cosmo.

