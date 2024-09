Sconfiggere la stanchezza autunnale: 6 strategie

MeteoWeb

Con l’arrivo dell’autunno, molti di noi si trovano ad affrontare un fenomeno noto come “stanchezza autunnale“. Questo periodo di transizione, caratterizzato da giornate più corte e un aumento del malessere, può mettere a dura prova il nostro equilibrio psicologico e professionale. Con ricerche su Google che mostrano un aumento del 348% delle query riguardanti “affaticamento da caduta“, è evidente che il passaggio dall’estate all’autunno rappresenta una sfida significativa per molti lavoratori.

Il cambiamento stagionale comporta una diminuzione della produttività, che può arrivare fino al 20%, e molti si ritrovano a combattere con una sensazione di tristezza post-vacanza e un ritorno alle pressioni lavorative con l’inizio di settembre. Per coloro che soffrono di disturbo affettivo stagionale (SAD), i sintomi iniziano tipicamente in autunno e possono persistere fino ai mesi invernali, causando una perdita di energia e alterando l’umore. È dunque cruciale trovare strategie per affrontare questa transizione e mantenere la propria carriera in carreggiata.

Mentalità dello “Slow Living”

Avery Morgan, esperta di produttività e chief communications officer di EduBirdie, suggerisce di adottare una mentalità di “slow living” per contrastare la stanchezza autunnale. “Puoi iniziare rivedendo i tuoi compiti e riducendo tutto ciò che sta esaurendo le tue energie“, spiega Morgan. “Siate a vostro agio nel dire ‘no’. Questa è la tua occasione per riavviare il tuo orologio interno: inizia le tue giornate con mattine tranquille che danno un tono calmo, goditi pasti consapevoli che nutrono sia il corpo che l’anima e rilassati con serate rilassanti che ti aiutano a rilassarti. Concentrati sulla creazione di una routine equilibrata che dia priorità al riposo e alla riflessione, permettendoti di ricaricarti completamente e abbracciare un ritmo di vita più pacifico e intenzionale“.

JOMO (Joy Of Missing Out)

La pressione per recuperare il tempo perso in autunno può essere opprimente, ma Morgan suggerisce di “abbracciare la gioia di perdere” (JOMO). “Il pensiero di partecipare a tutti gli eventi autunnali può essere intenso,” spiega. “Ma, indovina un po’? La vita non finirà se ti perdi qualcosa.” Morgan consiglia di valutare se gli impegni sociali aggiungono valore alla tua vita. Se non lo fanno, “abbraccia la gioia di perdere“, optando per attività che ti rendano felice, come una serata tranquilla al cinema o semplicemente andare a letto prima.

Il “me time”

Se l’estate ti ha lasciato esausto e il pensiero del caos autunnale ti sta stressando, è il momento di riprendere il controllo della tua energia, dando priorità al ‘me time’. Morgan suggerisce di “dedicare almeno un’ora al giorno solo per te stesso—senza distrazioni, senza interruzioni“. Che si tratti di leggere, fare una passeggiata, seguire una routine di cura della pelle o fare un pisolino, questo tempo deve essere considerato sacro. La chiave è la coerenza: “mantieni questa pratica e creerai una difesa solida contro il burnout che spesso si insinua durante l’autunno.”

Socializzare

Morgan sottolinea che socializzare in autunno può essere sia benefico che estenuante. Consiglia di dare priorità alla qualità rispetto alla quantità. “Invece di accettare ogni invito, dai la priorità a trascorrere tempo con coloro che elevano la tua energia e ti fanno sentire bene—specialmente con le persone che non vedi spesso ma che ami veramente,” suggerisce. Organizza incontri più informali che favoriscano conversazioni profonde, come un caffè con un amico intimo o una piccola cena. Se ti senti esausto, non esitare a declinare piani che non nutrono il tuo spirito, aiutandoti a conservare energia per i mesi a venire.

Micropassi e micropause

Per evitare che settembre diventi “Stresstember“, Arianna Huffington, fondatrice e CEO di Thrive Global, consiglia di intraprendere cinque micropassi nel flusso di lavoro della tua giornata: sonno, buona alimentazione, movimento, gestione dello stress e connessione sociale. Effettuare micro-pause di cinque o dieci minuti durante la giornata lavorativa può aiutarti a rilassarti e ripristinare il livello di energia. Questi momenti possono includere stretching, salire e scendere le scale, fare spuntini, respirare profondamente, praticare yoga o meditazione consapevole.

Consapevolezza

Mantenere la consapevolezza nel momento presente è essenziale mentre affronti il cambiamento stagionale. Quando ti senti sopraffatto, esercitati a riportare la tua mente al presente. “Uno dei modi più semplici per farlo è usare il respiro come punto focale,” suggerisce l’esperto. Concentrati su ogni inspirazione ed espirazione, seguendo il ciclo completo del respiro per calmare la mente, permettendoti di agire e godere di questo splendido periodo dell’anno.

Con questi sei consigli, puoi affrontare la stanchezza autunnale con maggiore serenità e mantenere la tua carriera in carreggiata, mentre accogli il nuovo ritmo della stagione.

