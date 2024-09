Spazio, una serata con Paolo Ferri: la missione Rosetta raccontata da chi l’ha guidata

Il prossimo 19 settembre alle ore 21.00, presso i locali della ex Biblioteca Beghi, sede dell’Associazione astrofili Spezzini ospiterà un evento imperdibile per gli appassionati di spazio e scienza. Paolo Ferri, uno dei protagonisti dell’esplorazione spaziale europea, sarà presente per raccontare la straordinaria avventura della missione Rosetta, di cui è stato Responsabile di Missione.

Paolo Ferri: una carriera tra le stelle

Paolo Ferri è una figura di spicco nel panorama internazionale dell’astronautica. Dopo essersi laureato in fisica, ha iniziato la sua carriera all’interno dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dove ha ricoperto vari ruoli di crescente importanza. Come Responsabile delle Operazioni di Missione, Ferri ha guidato team di esperti nella gestione delle operazioni di volo di numerose missioni, culminando nella direzione della missione Rosetta, una delle più ambiziose della storia dell’esplorazione spaziale. E’ anche autore di libri divulgativi sull’esplorazione spaziale, tra cui “il cacciatore di comete” (Laterza 202) sulla missione Rosetta.

La missione Rosetta: un’impresa epica

La missione Rosetta, lanciata nel 2004, ha segnato una pietra miliare nell’esplorazione del nostro Sistema Solare. Con l’obiettivo di studiare la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, Rosetta è stata la prima sonda a entrare in orbita attorno a una cometa e a far atterrare un lander, Philae, sulla sua superficie. Questa missione ha rivoluzionato la nostra comprensione delle comete e delle origini del Sistema Solare, fornendo dati preziosi e immagini mozzafiato. Paolo Ferri, che ha avuto la responsabilità di coordinare e dirigere tutte le operazioni della missione, condividerà con il pubblico i momenti più emozionanti, le sfide affrontate e i successi ottenuti durante questa avventura spaziale senza precedenti.

La cometa

La cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko è una cometa a lungo periodo scoperta nel 1969 dai ricercatori sovietici Klim Churyumov e Svetlana Gerasimenko. È particolarmente nota per essere stata visitata dalla missione Rosetta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel 2014, che ha inviato il lander Philae sulla sua superficie. La cometa ha una forma distintiva a “batuffolo di cotone” e un’orbita altamente ellittica che la porta a passare vicino al Sole ogni 6,5 anni. La missione Rosetta ha fornito una quantità senza precedenti di dati sulla composizione e la struttura delle comete.

Dettagli dell’evento

La conferenza inizierà alle ore 21.00, presso i locali della ex Beghi, sede dell’associazione organizzatrice. Sarà un’occasione unica per ascoltare dalla voce di uno dei principali attori dell’esplorazione spaziale europea una delle storie più affascinanti e avvincenti dell’era moderna.

Data: 19 settembre 2024

Orario: dalle ore 21.00

Luogo: ex biblioteca Beghi, sede centrale degli Astrofili Spezzini. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati. Si raccomanda di prenotare i biglietti presso la piattaforma Eventbrite.