Dal 6 ottobre la sesta edizione della Settimana nazionale della protezione civile

MeteoWeb

Si svolgerà dal 6 al 13 ottobre 2024 la sesta edizione della “Settimana nazionale della protezione civile” che, come di consueto, torna in corrispondenza del 13 ottobre, la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Obiettivo della manifestazione è diffondere la cultura di protezione civile e sensibilizzare i cittadini ai temi di protezione civile, anche attraverso la sinergia tra le diverse realtà che concorrono alle attività di previsione, prevenzione e riduzioni dei rischi. Prevenzione, gestione dell’emergenza, conoscenza dei comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione saranno il filo conduttore delle iniziative in programma in numerose città italiane.

Tra i primi appuntamenti in calendario, domenica 6 ottobre, l’Open Day organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile presso la sede operativa di via Vitorchiano 2. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire, con la guida degli esperti del Dipartimento, le diverse attività e le sale che quotidianamente si occupano di monitoraggio sismico, vulcanico, meteo-idrogeologico e idraulico, oltre alla Sala Situazione Italia e al Comitato Operativo da dove si coordinano le emergenze nazionali e internazionali.

La Settimana proseguirà con numerosi eventi promossi dal Dipartimento della Protezione Civile e organizzati a livello nazionale e locale, in collaborazione con enti e strutture del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ma anche con il mondo delle professioni, dell’impresa e della scuola. Lunedì 7 ottobre, l’appuntamento sarà a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, dove si svolgerà l’iniziativa «Cultura e protezione civile». Ai temi della disabilità sarà invece dedicato il convegno di martedì 8 ottobre ad Assisi mentre a Roma, il Dipartimento e la Polizia di Stato invitano la cittadinanza a donare il sangue nella centrale piazza Cavour. Sempre a Roma, giovedì 10 ottobre, presso la sede di Confindustria si parlerà di “Cultura della prevenzione e business continuity. Quali azioni per imprese e territori resilienti”, nell’incontro promosso dal Dipartimento e Piccola Industria Confindustria.

Il focus principale della Settimana sarà l’esercitazione nazionale di protezione civile “Exe Flegrei 2024”, finalizzata a testare il Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei e a diffonderne la conoscenza tra la popolazione. Le attività esercitative, in calendario dal 9 al 12 ottobre, saranno anche occasione per testare il sistema di allarme pubblico IT-alert che sarà diffuso, nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre, nella Regione Campania.

Proprio al rischio vulcanico e al fenomeno del bradisismo in area Flegrea è dedicato il secondo numero del fumetto “L’Attimo decisivo – La virgola” che, nel mese di ottobre, sarà distribuito nelle scuole secondarie di I grado di tutta Italia. Questo nuovo progetto editoriale, come il precedente diffuso lo scorso anno, ha l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare i ragazzi alla cultura della riduzione del rischio. Disegnato da Mattia Surroz per la sceneggiatura di Roberto Gagnor, il fumetto realizzato dal Dipartimento, è promosso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e Merito.

A chiudere la sesta edizione della “Settimana nazionale della protezione civile”, domenica 13 ottobre – in occasione della Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri – sarà infine il consueto appuntamento con la campagna nazionale di comunicazione “Io non rischio“ che, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di protezione civile, tornerà ad animare le piazze italiane per diffondere le buone pratiche, cioè azioni concrete per la riduzione del rischio, contribuendo così alla creazione di una cultura di protezione civile nel nostro Paese.

Aggiornamenti e maggiori dettagli sugli eventi in programma sono disponibili sui canali social del Dipartimento e nella sezione dedicata sul sito www.protezionecivile.it .

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.