Settembre piovoso in Alto Adige: piogge il doppio-triplo della media in alcune località

Mese di settembre 2024 molto piovoso e senza eccessi di temperatura in Alto Adige. “Settembre è stato un mese umido, soprattutto nel nord e nell’est dell’Alto Adige: in alcune località è piovuto da due a tre volte di più rispetto alla media a lungo termine”, afferma il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile.

Nel mese di settembre 2024, le temperature sono rimaste nella media su gran parte del territorio, leggermente superiori alla media a lungo termine in Val d’Adige. La temperatura più alta è stata registrata il 2 settembre, con +32,8°C, nella stazione meteorologica di Gargazzone; la più fredda il 29 settembre a Monguelfo, con -1,3°C.

“L’evento più rilevante del mese è stato il massiccio fronte freddo registrato il 12 settembre”, spiega il meteorologo Dieter Peterlin. “Il limite della neve è sceso fino a 1000 metri in alcune zone dell’Alto Adige orientale. Contemporaneamente un afflusso di aria calda e molto umida dal Mediterraneo ha portato ad un’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, l’Austria orientale, la Repubblica Ceca e la Polonia”.

Nei prossimi giorni, le Alpi saranno interessate da masse d’aria umida provenienti dall’Atlantico.

