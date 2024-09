Siccità in Brasile, il Paese ancora devastato dagli incendi

MeteoWeb

In Brasile, decine di migliaia di incendi continuano a devastare il Paese, aggravati dalla peggiore siccità mai registrata. Grandi città come San Paolo e Rio de Janeiro sono ora a rischio. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato su Bluesky, il social network utilizzato dopo il divieto di X in Brasile: “Il governo federale, insieme ai governi statali e municipali, sta lavorando per combattere gli incendi“. Secondo l’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali, nei primi 12 giorni di settembre si sono verificati 49.266 incendi, superando i 46.486 registrati nello stesso periodo del 2023. Alla mezzanotte di giovedì, il 60,7% degli incendi in Sud America stava bruciando in Brasile. Molti di questi roghi colpiscono aree naturali cruciali per la biodiversità, come l’Amazzonia, il Cerrado e il Pantanal. Le fiamme hanno raggiunto persino le aree urbane, con San Paolo che venerdì ha visto gli incendi avvicinarsi ai suoi quartieri settentrionali.

