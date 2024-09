Siccità, nelle dighe della Basilicata meno di metà acqua rispetto al 2023

MeteoWeb

Cala ancora il quantitativo di acqua presente nelle dighe della Basilicata. Attualmente sono contenuti circa 160 milioni di metri cubi, 179 in meno rispetto ad un anno fa. I dati forniti dall’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, segnalano il calo maggiore nell’invaso di Montecotugno, nel territorio di Senise. Qui attualmente sono invasati 77 milioni di metri cubi, 126 in meno rispetto a un anno fa.

Nella diga del Pertusillo sono contenuti 58 milioni di metri cubi di acqua, quasi 17 in meno rispetto a dodici mesi fa. Poco più 18 milioni di metri cubi, invece, quelli presenti nell’invaso di San Giuliano, rispetto ai 43 dello stesso periodo del 2023.

