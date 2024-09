Siccità in Sudamerica: fiumi ai limiti e export agricolo a rischio

MeteoWeb

La grave siccità che sta devastando il sud del Brasile, la Bolivia e il Paraguay ha avuto ripercussioni disastrose anche sulla navigabilità dell’idrovia Paraguay-Paranà, fondamentale per il trasporto di prodotti agricoli. Questa arteria di 3.400 km, che attraversa Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay, è cruciale per l’esportazione di milioni di tonnellate di merci agricole. Tuttavia, i livelli idrometrici estremamente bassi stanno costringendo le navi a ridurre il carico, mettendo a rischio l’export.

Siccità in Sudamerica

L’eccezionale siccità, che ha già provocato la peggiore ondata di incendi mai registrata nella regione, ha portato il fiume Paraguay a toccare un nuovo minimo storico ad Asunción, con un livello di -0,82 metri. Il precedente record negativo era stato segnato ad ottobre 2021. Anche il fiume Paraná, come segnalano le autorità argentine, sta avvicinandosi ai livelli annuali più bassi, con gravi conseguenze per il porto di Rosario, cruciale per le esportazioni agricole.

La Direzione Meteorologica del Paraguay avverte che le previsioni di pioggia per la seconda metà dell’anno non sono promettenti. Inoltre, il fenomeno de La Niña, che porterà condizioni più secche e fredde in Paraguay e Argentina, rischia di aggravare ulteriormente la situazione.

