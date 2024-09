Siccità e incendi in Ecuador: 1.337 roghi negli ultimi 26 giorni

MeteoWeb

Ecuador nella morsa di centinaia di incendi. Secondo un rapporto ufficiale del Segretariato per la gestione dei rischi dell’Ecuador (SNGR), tra il 23 agosto e il 18 settembre sono stati registrati 1.337 incendi in 21 province, che hanno distrutto 23.000 ettari di foreste. La cifra supera del 21% gli incendi segnalati nello stesso periodo del 2023. Tra le province più colpite ci sono quelle di Cotopaxi, Loja, Carchi e Azuay, secondo il Rapporto sugli incendi attivi e controllati del 20 settembre. Nel cantone di Sigchos, provincia di Cotopaxi, uno degli incendi più gravi ha distrutto 1.150 ettari di boschi.

Le condizioni meteorologiche, con temperature che hanno raggiunto i +33°C, rendono difficili lo spegnimento degli incendi, soprattutto nelle zone montuose di difficile accesso. Il Ministro dell’Ambiente, Inés María Manzano, che presiede il Comitato nazionale per le operazioni di emergenza (Coe), ha dichiarato l’emergenza in 15 province per il deficit idrico causato dalla siccità e per il boom degli incendi negli ultimi giorni.

