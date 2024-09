Siccità in Zimbabwe, verranno abbattuti 200 elefanti

MeteoWeb

Lo Zimbabwe ha deciso di abbattere 200 elefanti per gestire la scarsità di cibo e la crescita eccessiva della popolazione di elefanti, che ha causato conflitti con l’uomo e danni agli ecosistemi. Il ministro dell’Ambiente ha annunciato che la Zimbabwe Parks and Wildlife Authority (ZimParks) si occuperà dell’operazione, mirata principalmente nelle aree di conflitto come Hwange, la riserva naturale più grande del Paese. Attualmente, lo Zimbabwe ospita circa 100mila elefanti, con Hwange che ne contiene 65mila, ben oltre la sua capacità sostenibile. Questa misura è presa in risposta alla siccità senza precedenti che ha colpito anche altri Paesi dell’Africa meridionale, come la Namibia, che ha recentemente abbattuto 160 elefanti per la stessa ragione. Tuttavia, l’iniziativa non è ben accolta da tutti. Alcuni critici temono che l’abbattimento possa influenzare negativamente il turismo e non considerano sostenibili tali misure. Altri giustificano l’abbattimento con l’argomento che una popolazione elefanti troppo numerosa può danneggiare gravemente gli ecosistemi e le specie meno appariscenti.

