Soccorso aereo: elicotteri ed equipaggi dell’Aeronautica Militare in azione su diversi fronti | FOTO e VIDEO

Elicotteri ed equipaggi dell’Aeronautica Militare sono in azione su diversi fronti del territorio nazionale in queste ore. Nella notte, un elicottero HH-139 del 15° Stormo, di stanza presso l’80° Centro SAR (Search and Rescue) di Decimomannu, è intervenuto per recuperare e soccorrere un escursionista rimasto ferito e bloccato in località Capo Pecora, vicino Arbus. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato e barellato con il supporto delle squadre a terra del CNSAS, è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Proseguono inoltre, sull’Appennino Tosco-Emiliano, le ricerche del velivolo francese di cui, dalla tarda mattinata di martedì, si sono persi i contatti radio mentre era in volo da Pavullo sul Frignano verso la Francia. L’Aeronautica Militare ha il coordinamento di tutte le attività di ricerca in volo. Le operazioni vengono gestite dall’aeroporto civile di Lucca, dove era in corso l’esercitazione internazionale di soccorso aereo Grifone, anch’essa a guida Aeronautica Militare. Alla luce dell’accaduto, l’esercitazione – che tra le proprie finalità ha proprio quella di addestrare squadre di terra e reparti del soccorso aereo nazionali a questo tipo di interventi – è stata riconvertita in operazione reale, impiegando gli elicotteri – sia dell’Aeronautica sia degli altri partecipanti all’esercitazione – in diverse missioni di ricognizione e ricerca.

Dalla serata di ieri, inoltre, gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia – sempre su ordine del Centro di coordinamento del soccorso aereo del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) – stanno intervenendo in diverse zone del ravennate per soccorrere cittadini rimasti isolati a seguito della forte ondata di maltempo di queste ultime ore. Un primo intervento è stato effettuato nella serata di ieri, grazie all’utilizzo di speciali visori notturni, portando in salvo quattro persone ed un cane dal tetto della propria abitazione rimasta isolata e non raggiungibile via terra in una località vicina al torrente Marzeno. Un secondo intervento è stato invece concluso con successo questa mattina, portando in salvo due persone – madre e figlio – in una località vicina a Lugo, per poi trasportarli a Forlì. Gli elicotteri continuano ad essere in prontezza sulla base aerea di Cervia in attesa di ulteriori attivazioni.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi e, come in questa circostanza, a favore della collettività in caso di emergenze o calamità. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita.

