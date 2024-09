Sono disponibili i nuovi vaccini Covid aggiornati: ecco cosa sapere

MeteoWeb

In risposta all’evoluzione continua del virus SARS-CoV-2, che causa la COVID-19, sono ora disponibili i nuovi vaccini aggiornati per la stagione 2024-2025. Questi vaccini, approvati dalla Food and Drug Administration (FDA), rappresentano un importante passo avanti nella protezione contro le varianti emergenti del virus.

I nuovi vaccini Covid

I vaccini COVID-19 recentemente aggiornati sono finalmente disponibili in tutto il territorio degli Stati Uniti. Sono principalmente tre le opzioni per i cittadini:

Vaccini a mRNA : Moderna e Pfizer-BioNTech hanno sviluppato vaccini a mRNA aggiornati, approvati dalla FDA. Questi vaccini sono progettati per affrontare specificamente il ceppo KP.2 di COVID-19, una variante della famiglia Omicron che ha causato un incremento delle infezioni durante l’ondata estiva.

: Moderna e Pfizer-BioNTech hanno sviluppato vaccini a mRNA aggiornati, approvati dalla FDA. Questi vaccini sono progettati per affrontare specificamente il ceppo KP.2 di COVID-19, una variante della famiglia Omicron che ha causato un incremento delle infezioni durante l’ondata estiva. Vaccino a base proteica: Novavax ha introdotto un vaccino a base proteica che mira a un ceppo precedente della variante Omicron, noto come JN.1. Questo vaccino, anch’esso approvato dalla FDA, sarà presto disponibile nelle farmacie e nelle cliniche sanitarie.

Chi dovrebbe vaccinarsi?

Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) raccomanda che tutti i soggetti di età pari o superiore ai 6 mesi ricevano il vaccino COVID-19 aggiornato per la stagione 2024-2025. La vaccinazione rimane uno strumento fondamentale nella protezione contro la malattia grave, l’ospedalizzazione e il decesso dovuti al COVID-19. Le evidenze mostrano che le vaccinazioni hanno evitato oltre 14 milioni di morti dall’inizio della pandemia.

Particolare attenzione dovrebbe essere data ai gruppi ad alto rischio, tra cui:

Anziani : Le persone di 65 anni e oltre.

: Le persone di 65 anni e oltre. Persone con condizioni mediche croniche : Include malattie cardiache, polmonari e altre patologie.

: Include malattie cardiache, polmonari e altre patologie. Individui con un sistema immunitario compromesso: Come i diabetici, i destinatari di trapianti di organi e coloro che assumono farmaci immunosoppressori come gli steroidi.

Il dottor Paul Offit, esperto di vaccini presso l’Università della Pennsylvania, sottolinea che la decisione di vaccinarsi dovrebbe basarsi su fattori individuali come età, condizioni di salute preesistenti, immunità e storico di vaccinazioni e infezioni da COVID-19. Per esempio, per un adulto sano di 35 anni con una buona storia di vaccinazioni e infezioni pregresse, la necessità di un ulteriore vaccino potrebbe essere meno pressante.

E’ utile vaccinarsi?

Il virus COVID-19 è in continua evoluzione, con nuove varianti che emergono e possono infettare anche chi è stato vaccinato in passato. La protezione contro queste nuove varianti viene garantita solo attraverso aggiornamenti periodici dei vaccini. Questo è simile alla raccomandazione di ricevere il vaccino antinfluenzale annualmente per affrontare i diversi ceppi influenzali stagionali.

Secondo la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, i vaccini COVID-19 di solito forniscono protezione per almeno tre mesi e fino a sei mesi contro la malattia grave.

La tempistica per la vaccinazione può variare a seconda della situazione personale. Tuttavia, è essenziale ricevere il vaccino, indipendentemente dal momento specifico. Per coloro che sono a maggior rischio di malattia grave, è consigliabile vaccinarsi il prima possibile, specialmente per proteggersi dall’attuale ondata estiva di infezioni.

Chi ha ricevuto una vaccinazione recente o è stato infettato di recente dovrebbe considerare di aspettare due o tre mesi, rispettivamente, prima di ricevere il vaccino aggiornato. Questo permette di massimizzare l’efficacia della nuova dose e di evitare una sovrapposizione inutile.

Rischi ed effetti collaterali

Come per tutti i vaccini, anche i nuovi vaccini COVID-19 possono causare effetti collaterali. Gli effetti collaterali comuni includono febbre leggera, dolore nel sito di iniezione, dolore articolare e affaticamento. Tuttavia, questi effetti sono generalmente di breve durata e si risolvono entro pochi giorni.

Vaccinazione e Long COVID

Il Long COVID è una condizione complessa e cronica che può insorgere dopo l’infezione da COVID-19, con sintomi che persistono per almeno tre mesi. I vaccini COVID-19 hanno dimostrato di ridurre significativamente l’incidenza del Long COVID, con una diminuzione del 70% dei casi, come riportato dal New England Journal of Medicine. Questo perché la vaccinazione riduce il rischio di infezione grave, un fattore noto di rischio per lo sviluppo del Long COVID.

Vaccinarsi per il Covid e l’influenza contemporaneamente

Molti esperti di salute pubblica consigliano di ricevere sia il vaccino antinfluenzale che quello COVID-19 durante la stessa visita. Questo approccio non solo facilita la conformità alle vaccinazioni, ma non riduce l’efficacia di nessuno dei due vaccini. Ottenere entrambi i vaccini contemporaneamente può essere particolarmente vantaggioso per evitare una separazione tra le vaccinazioni e garantire una protezione completa durante la stagione influenzale e oltre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.