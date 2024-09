Spazio, Schifani: Flyeye opportunità per ricerca e territorio

MeteoWeb

“Esprimiamo il nostro vivo apprezzamento per la decisione del Tar di respingere la richiesta di sospensiva riguardante la realizzazione dell’osservatorio astronomico Flyeye su Monte Mufara. A questo importante progetto il mio governo ha creduto fin dall’inizio della legislatura e si è attivato in tal senso per la risoluzione di alcune problematiche che stavano mettendo a rischio l’investimento: prima dichiarando l’opera di interesse strategico regionale e successivamente chiedendo al parlamento nazionale l’approvazione di un’apposita norma che rimuovesse i vincoli urbanistici per la realizzazione del progetto. Abbiamo sempre ritenuto e ne siamo fortemente convinti che l’opera rappresenti un’opportunità unica per lo sviluppo della ricerca astronomica e per il rafforzamento del territorio madonita come punto di riferimento per la scienza e la tecnologia“. Così in una nota il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la sentenza del Tar di Palermo che ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni ambientaliste.

Stati Uniti

Diversi modelli prevedono che Helene tocchi terra appena a sud di Tallahassee. Nel frattempo, la Florida State potrebbe dover modificare il proprio programma di viaggio prima di giocare contro la Southern Methodist University sabato. “Continuiamo a monitorare la situazione. Ci sono ancora molte informazioni (in arrivo),” ha detto martedì l’allenatore dei Seminoles Mike Norvell. “Oggi è un giorno importante per acquisire ulteriori informazioni su quella che potrebbe essere la nostra realtà. Mi sento fiducioso riguardo ai piani che abbiamo. Mi sento bene riguardo a eventuali modifiche, se necessario. Ma è qualcosa che stiamo assolutamente monitorando.” Helene si è formata in tempesta tropicale martedì nel Mar dei Caraibi. Sono stati emessi avvisi di uragano per alcune zone di Cuba, Messico e un tratto della costa della Florida, compresa Tampa Bay, ha detto il Centro nazionale degli uragani degli Stati Uniti. È stato emesso un avviso di tempesta tropicale per alcune parti delle Florida Keys.

Città del Messico

Le autorità in Messico offrono un servizio di traghetto gratuito per evacuare i turisti dall’isola costiera a bassa quota di Holbox. L’offerta è stata fatta martedì da Mara Lezama, governatrice dello stato di Quintana Roo sulla costa caraibica, sede di resort come Cancun, Playa del Carmen e Tulum. Holbox è conosciuta dai turisti per le sue acque tranquille e poco profonde e per le sue folte popolazioni di fenicotteri. È facilmente allagabile.

Miami

La tempesta tropicale Helene si è formata martedì nel Mar dei Caraibi e potrebbe rafforzarsi in un uragano di categoria maggiore mentre si dirige verso nord verso gli Stati Uniti, hanno detto i meteorologi. Sono stati emessi avvisi di uragano per parti di Cuba, Messico e un tratto della costa della Florida, compresa Tampa Bay, ha riferito il Centro nazionale degli uragani degli Stati Uniti. È stato emesso un avviso di tempesta tropicale per alcune zone delle Florida Keys. La tempesta si trovava a 170 miglia (275 chilometri) a sud-est dell’estremità occidentale di Cuba e aveva venti sostenuti di 45 mph (75 kph). Potrebbe rafforzarsi in uragano Helene mentre si avvicina alla costa del Golfo. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza in dozzine di contee prima dell’arrivo della tempesta.

Tallahassee

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza in 61 delle 67 contee dello stato in previsione della tempesta che ci si aspetta diventi l’uragano Helene. DeSantis esorta i residenti di un’ampia fascia dello stato a prepararsi per impatti potenzialmente significativi, dalla regione rurale del Panhandle fino alla costa del Golfo e al sud-ovest della Florida. “Ci aspettiamo impatti, voglio dire, a 100, 200 miglia (161 a 322 chilometri) dall’occhio della tempesta, si potrebbero vedere venti e si potrebbe vedere il mare in tempesta,” ha detto DeSantis. “Vedremo impatti significativi indipendentemente da ciò che accade.” In un aggiornamento di martedì mattina dal centro operativo di emergenza dello stato a Tallahassee, DeSantis ha detto che è significativo che i meteorologi stiano già proiettando che il sistema tempestoso potrebbe diventare un uragano di categoria maggiore, anche prima di essersi tecnicamente formata in una tempesta tropicale. DeSantis ha detto che la tempesta ricorda l’uragano Michael, un uragano di categoria 5 che si è intensificato rapidamente e ha colto di sorpresa molti residenti prima di tracciare un percorso di distruzione attraverso il Panhandle occidentale. Le comunità che stanno ancora ricostruendo dopo le tempeste precedenti potrebbero subire nuovi danni, ha avvertito DeSantis. “Il Big Bend e il Panhandle dovrebbero essere particolarmente preparati per un impatto diretto,” ha detto DeSantis.

Puerto Escondido

Due persone sono morte dopo che l’ex uragano John ha colpito la costa pacifica meridionale del Messico, sradicando i tetti delle case, provocando frane e abbattendo numerosi alberi, hanno riferito martedì le autorità. John è diventato un uragano di categoria maggiore in poche ore lunedì e ha toccato terra a circa 80 miglia (130 chilometri) a est del resort di Acapulco prima di ridursi a tempesta tropicale dopo essere entrato nell’entroterra. John è approdato vicino alla città di Punta Maldonado lunedì sera come uragano di categoria 3 con venti massimi sostenuti di 120 mph (190 kph). È tornato a uno status di tempesta tropicale martedì mattina con velocità del vento massime sostenute di 50 mph (85 kph) ed era previsto un rapido indebolimento. Evelyn Salgado, governatrice dello stato costiero di Guerrero, ha dichiarato che due persone sono morte quando la tempesta ha causato una frana che ha colpito la loro casa sulla remota montagna di Tlacoachistlahuaca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.