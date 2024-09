Spazio, Urso: “in programma investimenti per 7,2 miliardi”

MeteoWeb

“Sullo spazio, l’Italia sta scommettendo molto: abbiamo fatto una legge quadro sullo spazio che regolamenta anche l’attività dei privati nello spazio, così da consentire effettivamente a Grottaglie (in provincia di Taranto, ndr) di diventare una base aerospaziale“. Lo ha detto a Bari il Ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, a margine della cerimonia di inaugurazione della 87esima Fiera del Levante.

“Domenica mi recherò in Kenya – ha aggiunto Urso – per aggiungere un altro tassello a quello che è il progetto spaziale italiano per raggiungere un’intesa con il Governo kenyota, affinché ci sia una nuova mission per la base spaziale italiana di Malindi che aspira a diventare, che può diventare, la base di formazione e poi anche di lancio per i microsatelliti africani”.

Il Ministro ha spiegato che il Governo ha “destinato allo spazio 7,2 miliardi di euro da qui al 2026 in programmi nazionali, Agenzia Spaziale Italiana, nei programmi dell’Agenzia Spaziale Europea, risorse del PNRR e risorse del bilancio nazionale, per fare dell’Italia un grande attore nello spazio, avendo le potenzialità e le imprese per soddisfare tutte le esigenze a 360 gradi dell’attività spaziale“.

