Lo spettacolo della cometa Tsuchinshan-ATLAS dallo spazio prima del grande show sulla Terra | VIDEO

MeteoWeb

Un video girato dall’astronauta della NASA Matthew Dominick mostra una spettacolare visione della cometa Tsuchinshan-ATLAS dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il video timelapse a corredo dell’articolo mostra la cometa, denominata Tsuchinshan-ATLAS, apparentemente sospesa sopra l’atmosfera terrestre mentre compie il suo viaggio verso il Sole.

“Finora la cometa Tsuchinshan-ATLAS sembra una stella sfocata a occhio nudo guardando fuori dalle finestre della cupola“, ha scritto Dominick, comandante della missione Crew-8 di SpaceX, in un post su X. “Ma con un obiettivo da 200mm, f2 a 1/8 di esposizione puoi davvero iniziare a vederla. Questa cometa produrrà delle immagini davvero fantastiche man mano che si avvicinerà al Sole. Per ora un’anteprima timelapse”.

Dominick ha pubblicato delle splendide astrofotografie durante il suo periodo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, catturando splendide viste di aurore sulla Terra, meteore che esplodono nella nostra atmosfera e “star trails” che si stagliano contro le strutture della ISS.

La cometa Tsuchinshan-ATLAS

La cometa Tsuchinshan-ATLAS è stata scoperta simultaneamente nel 2023 dall’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) e dall’Osservatorio cinese di Tsuchinshan (Osservatorio Purple Mountain dell’Accademia cinese delle scienze). Inizialmente scambiata per un asteroide, C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) è stata classificata come una piccola cometa, di appena 1-2km di diametro. La cometa sta viaggiando attraverso il nostro Sistema Solare in un’orbita retrograda attorno al Sole, il che significa che si muove nella direzione opposta alla maggior parte degli oggetti principali, come pianeti e asteroidi.

Si ritiene che la cometa Tsuchinshan-ATLAS abbia origine dalla Nube di Oort, una regione teorizzata dello spazio che circonda il nostro Sistema Solare e che non è stata ancora osservata direttamente. Si ritiene che sia un vasto guscio sferico di corpi ghiacciati, tra cui comete, oltre l’orbita di Nettuno. La Nube di Oort è considerata la fonte di comete di lungo periodo che viaggiano nel Sistema Solare interno e la sua esistenza aiuta a spiegare le traiettorie osservate di queste comete.

L’eccitazione attorno alla cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) è cresciuta sin dalla sua scoperta perché, sebbene inizialmente fosse un oggetto debole, un anno dopo si è illuminata di diversi ordini di grandezza, diventando abbastanza luminosa da essere rilevata visivamente, anche se con qualche difficoltà, attraverso telescopi da 15 pollici o più grandi.

Come osservarla

Per tutto il resto di settembre e fino a ottobre, Tsuchinshan-ATLAS è diventata più luminosa, con molti astronomi, sia amatoriali che professionisti, che hanno già pubblicato foto del suo passaggio con la coda persino visibile in alcune immagini. Le viste sono state limitate all’emisfero australe, ma dal 23 settembre il suo percorso curverà verso nord, rendendola visibile nell’emisfero settentrionale fino a ottobre.

C’era stato scetticismo in precedenza sul fatto che la cometa avrebbe dato spettacolo per gli osservatori del cielo, poiché un rapporto pubblicato a luglio prevedeva che C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) avrebbe potuto effettivamente disintegrarsi prima di raggiungere il perielio, il punto più vicino al Sole nella sua orbita, con “prove” che indicavano “il suo imminente inevitabile collasso“. Ma per la gioia di molti, recenti immagini satellitari hanno confermato che è rimasta intatta, anche se la visibilità è diminuita poiché la cometa si è persa nel riverbero del Sole.

Ciò significa viste spettacolari durante la seconda e la terza settimana di ottobre, quando potrebbe diventare visibile a occhio nudo. In particolare, il 9 ottobre, si prevede che, passando tra la Terra e il Sole, le particelle di polvere potrebbero disperdere la luce che rimbalza su di essa, provocando un’impennata nella luminosità della cometa, rendendola brevemente luminosa quanto Giove o persino Venere!

Qualunque cosa accada, gli appassionati di osservazioni celesti faranno meglio a non perdere questa opportunità, perché C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) non tornerà tanto presto, o forse non tornerà mai. Le proiezioni attuali prevedono che la sua orbita invierà la cometa su un percorso per sfuggire al Sistema Solare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.