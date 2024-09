Stagione da record per Zermatt, 99 milioni di utile per gli impianti di risalita

MeteoWeb

La società degli impianti di risalita di Zermatt (Zermatt Bergbahnen Ag), sul versante svizzero del Cervino, ha chiuso l’anno di esercizio 2023/2024 con “nuovi valori record“: un utile operativo netto di 94,4 milioni di franchi (99,39 milioni di euro) e un Ebitda di 50,8 milioni di franchi (53,8% dell’utile operativo) e un cash flow di 47,4 milioni di franchi (50,2% dell’utile operativo). “Grazie agli eccellenti dati finanziari dell’esercizio 2023/2024, l’assemblea generale ha deciso di distribuire alle azioniste e agli azionisti un dividendo record del 10%. Ciò corrisponde a un aumento del 25% rispetto al precedente dividendo dell’8%“, annuncia la società.

Per via del “grande successo delle attività escursionistiche registrato nell’estate 2023” e dei “solidi ricavi degli impianti di trasporto nella stagione invernale 2023/24, le cifre già brillanti dell’anno precedente sono state nuovamente superate“. Grazie “all’aumento del trasporto individuale di passeggeri (+8,8%) e al soddisfacente bilancio degli sport sulla neve (+6,74%) è stato messo a segno un fatturato totale del trasporto passeggeri di 89,23 milioni di franchi, pari a un aumento del 7,68% rispetto all’anno precedente. Anche gli altri ricavi d’esercizio sono leggermente superiori rispetto all’anno precedente, non da ultimo grazie alle eccellenti cifre generate dal ristorante Matterhorn Glacier Paradise e dagli shop“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.