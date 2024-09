Stromboli, sistema di allerta parossismi non operativo

MeteoWeb

Non è operativo a Stromboli il sistema di early warning che, automaticamente, attiva il sistema di allerta sull’isola e nelle aree potenzialmente interessate, in caso di attività parossistiche generate dall’attività del vulcano. Come comunica il Dipartimento della Protezione Civile, la causa sarebbe da addebitare a problemi nella trasmissione radio. Pertanto, allo stato attuale, il sistema di allarme acustico sarà attivato manualmente, ove necessario.

