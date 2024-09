Suoni pulsanti inspiegabili provenienti dallo Starliner attraccato alla ISS

MeteoWeb

La capsula Starliner di Boeing, che attualmente si trova attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è recentemente al centro di un enigma che ha catturato l’attenzione di astronauti e scienziati. Un insolito rumore pulsante, descritto come simile a un sonar, è stato udito a bordo della capsula, suscitando preoccupazioni e commenti tra i membri dell’equipaggio e l’ex comandante della ISS, Chris Hadfield.

Una missione particolare

La Starliner è stata lanciata il 5 giugno con a bordo gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore per quello che doveva essere il terzo e ultimo test della nuova capsula di Boeing. Questo volo rappresentava anche il primo lancio con equipaggio della Starliner. La missione era inizialmente programmata per durare solo otto giorni, ma le cose sono andate diversamente. Problemi imprevisti con i propulsori e una perdita di elio hanno costretto Williams e Wilmore a rimanere sulla ISS per un periodo prolungato.

La NASA, di fronte a queste difficoltà, ha valutato diverse opzioni. Dopo un’attenta considerazione, l’agenzia spaziale ha deciso di non riportare l’equipaggio a casa con la Starliner. Il 24 agosto, la NASA ha annunciato che la capsula sarebbe stata rimandata sulla Terra vuota, mentre gli astronauti sarebbero stati rimpatriati a bordo della navetta Dragon di SpaceX, che attraccherà alla ISS nel febbraio 2025.

Il misterioso suono proveniente dalla Starliner

Recentemente, un nuovo problema ha attirato l’attenzione: un rumore pulsante proveniente dalla Starliner. Durante il fine settimana, gli astronauti hanno iniziato a percepire questo suono, descritto come un “rumore pulsante quasi come un suono sonar“. Questo rumore ha suscitato preoccupazioni, portando a un’interazione tra gli astronauti e il Controllo Missione.

“Ho una domanda su Starliner“, ha detto Wilmore al Controllo Missione, come riportato da Rob Dale sullo Spaceflight Forum della NASA. “C’è uno strano rumore che proviene dall’altoparlante […] Non so cosa lo stia facendo“. La preoccupazione è ulteriormente acuita dal commento dell’ex comandante della ISS, Chris Hadfield, che ha dichiarato: “Ci sono diversi rumori che preferirei non sentire all’interno della mia astronave, incluso questo“.

Da dove deriva il rumore dello Starliner?

Nonostante il rumore non sembri preoccupare la NASA o Wilmore al momento, diverse ipotesi sono state avanzate per spiegare la sua origine. Una delle spiegazioni più discussi è che il suono possa derivare da un ciclo di feedback. Secondo quanto suggerito su Reddit, un “ping di ritorno di 500 millisecondi tra la Terra e la ISS” potrebbe spiegare il fenomeno. L’ipotesi è che un microfono aperto presso il centro di controllo della NASA trasmetta il suono agli altoparlanti della Starliner, creando un effetto di ritardo che amplifica il rumore percepito a bordo della capsula.

Nonostante il misterioso rumore rappresenti un ulteriore problema in un test già difficile per la Starliner, la situazione è sotto controllo. La capsula è programmata per sganciarsi dalla ISS il 6 settembre e rientrare sulla Terra il giorno successivo. Questo evento segna un altro capitolo nelle sfide affrontate durante il test della Starliner di Boeing, ma gli esperti continuano a monitorare la situazione e a lavorare per risolvere i problemi rimasti.

